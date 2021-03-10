Bu bitki kusmayı engelliyor!

Farklı nedenlerden kaynaklanan bulantı ve kusma, vücuttaki sıvı kaybına bağlı olarak yaşamı tehdit edebiliyor. Yan etkileri nedeniyle çocuklarda bulantıyı önlemek için herhangi bir ilaç kullanılması önerilmezken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, zencefilin hamilelerde olduğu gibi çocuklarda da kusmayı önleyici etkiye sahip olduğunu iddia etti. Astarcıoğlu, “Zencefilin içindeki aktif bileşenler hem beyni hem de kusma refleksini çalıştıran siniri etkileyerek, kusmayı engelliyor” dedi

Özellikle kış ve bahar aylarında çocuklara bulaşan enfeksiyonlar, bulantı ya da kusma gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Kusma sorunu yaşayan çocuklarda kaybedilen sıvının yerine konulması ilk hedefken, kusmayı önlemek için verilen bulantı ilaçları yan etkiler içeriyor.

İtalya'da bulantı şikayeti olan 1- 10 yaş arası 141 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, zencefil verilen grupta kusma sıklığı anlamlı olarak azaldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, bebek ve çocuklardaki kusma şikayetinin anne babaların en büyük sıkıntılarından biri olduğunu söyleyerek, sıvı kayıplarının ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Sıvı kaybı nedeniyle hastaneye gidilerek serum takılabildiğini aktaran Astarcıoğlu, "Kusma her zaman tedirgin edici bir durumdur. Her türlü ishalli hastalıkla üst solunum yolu enfeksiyonlarına da eşlik edebilir. Çocuklarda bulantı kesmek için verilecek ilaçların yan etkileri oldukça yüksek olduğu için biz çocuk doktorları olarak tercih etmiyoruz. Kustukça ortaya çıkan sıvı kaybını gidermek için bol su içimi ve sulu gıdalar tüketilmesini öneriyoruz. Ancak geleneksel tıptan aldığımız önerilerle zencefilin kusma ve bulantı engelleme üzerine etkisi olduğu anlaşıldı. Yıllardır gebeler bulantı kesmek için zencefil içeren tabletlerden faydalanıyorlardı. Çocuklar da zencefil tüketerek bu şikayetin önüne geçebilir. İki yıl önce uluslararası kongrede bir çalışma yayınlandı. Zencefilin içindeki aktif bileşenler hem beyni hem de kusma refleksini çalıştıran siniri etkileyerek kusmayı engelliyor" dedi.

OKULA DÖNME SÜRELERİ KISALIYOR

Taze zencefilin balın içine karıştırılarak tüketilebileceğini anlatan Dr. Astarcıoğlu, aktif maddesi zencefil olan gıda takviyelerinin de faydalı olduğunu açıkladı. Hint aroması olarak bilinen zencefilin antioksidan ve iyileştirici etkileri nedeniyle Türk mutfağına da girdiğini söyleyen Astarcıoğlu şöyle devam etti:

"İtalya'da yapılan bir çalışmaya göre 1- 10 yaş aralığındaki 100'den fazla çocuk üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiş. Akut gastroenterit dediğimiz hem bulantı ve kusmanın hem de ishalin eşlik ettiği hastalıkta çalışılmış. Zencefil verilen grupta, verilmeyene kıyasla hem kusma sayısında azalma hem de okula geri dönme süresinde kısalma tespit edilmiş. Yani bulantı ve kusma kişinin işlevselliğini de kısıtlayan bir şey olduğu için çocuğun okula dönmesi demek aslında anne babanın da işe dönmesi demek. O yüzden bulantının kesilmesi önemli. Hem toz olarak hem de taze ve yaş zencefili de büyük süpermarketlerde bulabiliyoruz. Onları rendeleyerek kullanabilirsiniz, zerdeçalla birlikte şifalı bir baharattır. Sadece bulantı kesmek için de bir bitki çayının içine rendeleyebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun toleransı yüksekse bir dilim sadece onun eline verip dilinin altında emmesini sağlayabilirsiniz ya da bir tatlı kaşığı balın içine bir dilim zencefili rendeleyebilirsiniz. Sadece zencefil içeren sıvı gıda takviyelerini de eczanelerde bulmak mümkün."

ÇOK SATILIYOR

İzmir'de baharat ürünleri satan Erhan Turan, son dönemde zencefile ilginin arttığını belirterek şunları söyledi:

"Zencefil mide bulantısı, mide ağrısı, soğuk algınlığı ve grip için kullanılır. Kök olarak kullanıldığında kaynatılıp suyu içilir. Toz hali ise bal ve pekmezle karıştırılarak sabah akşam günde 2- 3 kez tüketilebilir. Enfeksiyonlara karşı hem koruyucu hem de tedavi edicidir. İlaçla da kullanılabilir. Yan etki yapmaz. Bundan 3- 4 yıl önce bu kadar bilinmiyordu. Ama artık oldukça revaçta ve satılan bir ürün."