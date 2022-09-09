Bu hastalık erkeklerde daha fazla görülüyor!

Dünya çapında milyonlarca kişi uyku apnesi yaşıyor. Bu problemin en yaygın belirtilerinden biri horlama. Başlı başına bir rahatsızlık olarak kabul edilen horlama ve uyku apnesinin erkeklerde 3 kat daha fazla görüldüğünü belirten Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı iki sorun için de tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

İnsan bedeninde rahatsızlıklara neden olan en yaygın ve potansiyel faktörlerin başında gelen uyku apnesi, kişilerde yorgunluk, depresyon, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok etki yaratırken, uzun vadede de felç, metabolik işlev bozukluğu, kalp krizi, obezite gibi hastalıklara yol açıyor. Uyku apnesinin en yaygın belirtilerinde baş ağrısı ve sık uyanma gibi faktörler bulunurken, kendi başına da bir rahatsızlık olarak kabul gören horlama ise en sık rastlanan belirti olarak kaydediliyor.

Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, uyku apnesi sıklığının cinsiyet, meslek ve yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederek “Birçok uyku bozukluğu rahatsızlığı gibi uyku apnesi de tespiti zor hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanların gözardı ettiği gündelik rahatsızlıklar apnenin belirtisi olabilir. Örneğin kadın hastaların yüzde 70’i baş ağrısı ve depresyondan şikayet ederken, erkeklerin yüzde 80’i de gün içinde uykulu olmaktan yakınıyor. İki cinsiyette de görülen belirtilerin başında ise horlama geliyor. Sürekli horlamak uyku apnesinin tespiti için kapı aralıyor. Aslında sürekli horlamak uyku apnesinin tespit edilmesine kapı aralarken bu iki sorun için de tedavi mümkün” dedi.



"HORLAMA VE UYKU APNESİ ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR"



2022’nin ilk 6 ayında DentGroup bünyesinde kaydettikleri istatistiklerden hareketle horlama ve uyku apnesinin kadınlara kıyasla erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten Dr. Tuğrul Saygı, bu hastalıkların nedenlerini ve belirtilerini şu şekilde açıkladı:



“Uyku apnesi ve horlama yaşayan insanların yüzde 25’i kalp, yüzde 75’i ise kilo problemine sahip. Erkeklerde ise 3 kat fazla görülüyor. Bunun sebebine baktığımızda, erkeklerin boyun bölgesindeki yağlanmanın solunum yolunun daralmasına yol açtığını görüyoruz. Kadınlardaki östrojen hormonunun ise uyku apnesi oluşumunu engellediğini biliyoruz. Fakat özellikle menopoz dönemindeki her 2 kadından birinde de uyku apnesi ve horlama gözleniyor. Bu dönemde kadınların testosteron hormonunu daha fazla salgılaması apne riskini yüzde 50’ye çıkarıyor."



“HAREKETSİZ HASTALIKLAR UYKU APNESİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Uyku apnesi ve horlamanın gün içinde hareketsiz kalınan meslek gruplarında daha çok rastlandığının altını çizen Dr. Tuğrul Saygı, “Kliniğimizde kaydettiğimiz verilere göre, oturarak yapılan hareketsiz meslek gruplarında horlama ve uyku apnesine daha çok rastlıyoruz. Bu şikayetlerle kliniğimize başvuran hastalarımızın yüzde 7’sini şoförler, yüzde 45’ini ise yönetici, mühendis, yazılımcı ve bankacılar oluşturuyor. Bu meslek gruplarının en yaygın olduğu büyükşehirlerde ise uyku bozuklukları gün geçtikçe artıyor. Çünkü şehirde yaşayan insanlar kırsaldakilere kıyasla daha az hareket ediyor ve sağlıksız besleniyor” dedi.

"YURT DIŞI HASTALARIN YARISINDAN FAZLASI ALMANYA’DAN GELİYOR"



Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da talep aldıklarını söyleyen Dr. Saygı, “Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere en çok İzmir ve Bursa’dan hasta ağırlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden hasta geliyor ancak en çok Almanya’dan hastalar tedavi için geliyor. Horlama ve uyku apnesi rahatsızlığı yaşayan uzak coğrafyalardaki hastalarımız kliniğimize gelmeden önce hem kliniğimiz hem de tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi ediniyor. Bu tedavilerde en çok rağbet gösterilenler arasında kişiye özel hazırlanan horlama protezi yer alırken, iki rahatsızlığa da çözümler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.