Bu şartlarda sürdürülemez

Ciddi bir yoğunluğa sebep olan uygulama ile ilgili açıklama yapan Başkan Sayılkan, “Gördük ki eczanelerde oluşan hasta yoğunluğu, enfekte riskini artırıyor. Her gün en az iki yüz kişiye de gelen maskelerin tükendiğini açıklamak zorunda kalıyoruz; asıl işimiz olan ilaç ve eczacılık görevini yapamıyoruz” dedi

20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. Geçtiğimiz hafta başında il merkezinde başlayan uygulama hafta içinde ilçelerde de başladı. Ancak cep telefonuna kod gelen vatandaşlar yakınındaki eczaneye gidince eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, “İzmir’de uygulamanın ilk haftasını doldurduk. Kentimizdeki yaklaşık bin sekiz yüz eczaneye günlük beş yüz adet gönderilen maskeler birkaç saat içerisinde tükeniyor. İzmir’in dört bir yanındaki meslektaşlarım tüm iyi niyetiyle her gün yüz kişiye beşer adet maskesini dağıtırken, en az iki yüz kişiye de gelen maskelerin tükendiğini ve ne zaman geleceğinin belli olmadığını açıklamak zorunda kalıyor. Bizler bu durumda asıl işimiz olan ilaç ve eczacılık görevini yapamıyoruz” dedi.

Eczanelerin önünde maske bekleyen vatandaş kuyruklarının bulaş riskini ciddi oranda artırdığına dikkat çeken Başkan Sayılkan, “Vatandaş zamanının önemli bir kısmını eczane kapısında maske sırası beklerken geçiriyor. Bu durum bulaş riskini ciddi oranda artırırken bizler de her gün onlarca hastanın kimlik ve cep telefonuna dokunmak zorunda kalıyoruz. Başta halk sağlığı olmak üzere eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın bulaş riskini artıran bu uygulamaya derhal bir çözüm bulunmalı. Vatandaş maskesini eczane dışında aile sağlığı merkezi, belediye ve muhtarlık gibi farklı dağıtım noktalarından da temin edebilmeli. Zira bu şartlar altında eczanelerden ücretsiz maske dağıtımını çok uzun süre yapmak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.