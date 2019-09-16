BU SİĞİL HEM KADINLARI HEM DE ERKEKLERİ ETKİLİYOR

Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olma özelliği taşıyan genital siğil, hem kadınlara hem de erkeklere zor süreçler yaşatabiliyor.

Cinsel yönden aktif olan herkesin, hayatlarının bir bölümünde genital siğile sebep olan HPV virüsü ile karşılaşma olasılığı bulunuyor. 200'den fazla türü bulunan HPV virüsü rahim ağzı kanserinden, penis, dil ve bademcik kanserine dek birçok kansere yol açabiliyor. Öte yandan HVP virüsü kaynaklı hastalıkların çoğunun önüne HPV aşısıyla geçilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Emrah Yakut, genital siğiller, tedavi yöntemleri ve HPV aşısı ile ilgili bilgi verdi:

HPV virüsünün 200'den fazla farklı tipi var

Genital siğil, insan papilloma viruse (HPV) bağlı olarak ortaya çıkan ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. 200'den fazla farklı tipi bulunan bu virüsün yaklaşık 40 tipi genital siğile neden olurken, 15 tipi de kadında rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilmektedir. Daha önce erkekler üzerinde pek etkisi olmadığı düşünülen genital siğilin seyrek de olsa erkeklerde larenks, penis ve anüste kansere neden olduğu artık bilinmektedir.

Genital siğiliniz varsa cinsel partnerinize bildirin

Cinsel olarak aktif kadın ve erkeklerin yüzde 50 ila 80'i hayatlarının bir döneminde genital HPV enfeksiyonu ile tanışmaktadır. Genital siğil ile enfekte olanlarda virüs ikinci yılda genellikle bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmaktadır. HPV virüsü deriden deriye direkt temas yoluyla bulaşırken, bu bulaşmaların büyük bir kısmı cinsel yolla gerçekleşmektedir. Tek bir cinsel temasla enfeksiyonun bulaşma olasılığı ise yüzde 50 oranındadır. Bunun dışında virüs barındıran eşyalara temas edildiğinde veya doğum sırasında da virüs bulaşabilmektedir. Genital bölge ve makat çevresinde ekzema, tahriş, uzun süreli vajinal akıntı gibi durumlar varsa hastalığın bulaşması daha da kolaylaşırken, enfeksiyon temastan haftalar, aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilmektedir. Genital siğili olanların, bu durumu en kısa sürede cinsel partnerine bildirmesi ve doktora giderek durum değerlendirmesi yaptırması gerekmektedir. HPV ile sadece siğil gelişmediğini, bu virüsün kansere neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Çok eşlilik en önemli risk faktörüdür

Genital bölgelerde pembe-kahverengi; düz, ciltten kabarık hatta karnabahar görünümünde belirti veren HPV, tek veya çok sayıda ve sık sık tekrarlayan siğillere neden olabilmektedir. Beslenme bozukluğu, sigara kullanımı, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı, doğum kontrol ilaçları, östrojen yüksekliği, erken yaşta cinsel ilişki başlaması riskleri artıran sebepler arasında yer almaktadır. Hastalık çoğunlukla cinsel temasla bulaştığından çok eşlilik önemli bir risk faktörü olurken, partner sayısının artması bu oranı daha da yükseltmektedir.

Tedavide amaç bulaşmayı önlemektir

Genital siğilin tanısı klinik olarak lezyonların görülmesi, kadınlarda rahim ağzındaki değişikliklerin PAP Smear ile değerlendirilmesi, erkeklerde ise lezyondan biyopsi alınması ile konulmaktadır. Bununla birlikte özel durumlarda HPV DNA' sını ve tiplerini saptayan özel testler de yapılabilmektedir. Genital Siğil tedavisinde amaç siğilleri ortadan kaldırıp, bulaşma riskini azaltmaktır. Lezyonların bulunduğu bölge, sayısı, yaygınlığı, büyüklüğü, tedavinin maliyeti ile yan etkilerine ve hastanın tercihlerine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir. Elektrokoter, kriyoterapi, küretaj, podofilin, trikloroasetik asit (TCA), 5_florourasil, imiquimod krem, sinekateşinler ve lazer tedavi seçenekleri arasında bulunmaktadır. Bu tedavilerin hepsinde tekrarlayan uygulamalar gerekebilir, sonrasında ise düzenli kontroller aksatılmamalıdır.

Genital siğilin ve kanserin önüne HPV aşısı ile geçebilirsiniz

Genital siğillerden korunma öncelikli olarak şüpheli ilişkilerden uzak durmaktan geçmektedir. Prezervatifler ise genital derinin tamamını örtemediğinden yüzde 100 koruyuculuğa sahip değildir. En önemli korunma yöntemi HPV aşısı yaptırmaktır. Cinsel birlikteliğe başlamamış kişilerin aşı yaptırması durumunda, HPV virüsüne yakalanma riskleri yok denecek kadar azalmaktadır. Günümüzde üç farklı HPV aşısı bulunmaktadır. Bunlardan ikisi hem rahim ağzı kanseri hem de genital siğilleri önlemeye yönelik iken, bir tanesi de sadece rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamaktadır. HPV aşısının 9-26 yaşları arasında hem kadın hem erkekler tarafından uygulanması gerekmektedir.

Korunma yolları ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat!

Bununla birlikte cinsel ilişki sonrası cinsel bölgeyi yıkamak, idrar çıkarmak, antiseptiklerle temizlemek cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma sağlamamaktadır. Spermisid köpük, krem ve jellerin koruyuculuğu olmadığı gibi tahrişe bağlı HPV geçişini de kolaylaştırabilmektedir.