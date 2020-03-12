Buğday nişastasının hayatımızdaki yeri

Buğday nişastası pek çok bitkiden elde edilebilecek önemli bir nişasta kaynağıdır.

Yüksek glikoz seviyesine sahip wheat starch olarak da bilinen buğday nişastası, düşük lif oranına sahiptir. Unu pişirmek için oldukça iyi bir kıvama sahip nişasta esnek yapıdadır. Gıda ve imalat endüstrilerinde çeşitli kullanımlara sahiptir. Tutkal benzeri bu yapışkan pürüzsüz gıda, buğday tohumundan elde edilir. Buğday tohumunun içeriğinde ortalama olarak %87-%91 arasında nişasta, %1’den az lif, protein ve mineral bulunur.

Buğday Nişastası Nasıl Üretilir?

Nişasta üretilirken buğdaylar suda bekletilir ve yumuşadıktan sonra dış kabukların kırılması için öğütülme işlemi uygulanır. Buğday, lif ve glüten içerir. Nişasta üretilirken glütenin ayrıştırılması gerekir. İnce bir öğütme ve eleme işleminden sonra, glüteni döndürmek için bir santrifüj kullanılır. Glüten ayrıldıktan sonra nişasta kurutulur ve toz haline getirilir. Saf formundaki nişasta, soğuk suda veya alkolde çözünmeyen beyaz, tatsız, kokusuz bir tozdur. Organik buğday nişastası , jelatinleşme yoluyla yiyecekleri katılaştırır. Glüten proteinleri çıkarıldığından, hamura esneklik kazandırmaz. Isı, nişastanın suyu emmesine ve şişmesine neden olurken, gıdaların berraklığı arttırır.

Buğday Nişastası Nerelerde Kullanılır?

Gıda sektöründe wheat starch yani buğday nişastasının kullanımı yaygındır. Pudingler, çorbalar, soslar ve birçok ürünün kıvamını katılaştırmak için gıda nişastaları eklenir. Nişastanın modifiye edilmiş versiyonları ayrıca asidik özelliğe sahip olan veya ısıtılamayan ürünlerde sıklıkla kullanılır. Gıdalarda kullanıldığında doku, viskozite, jel oluşumu, yapışma, bağlama, nem tutma özellikleri ile yardımcı olur ve yağ yerine kullanılabilir. Yüksek glikoz içerdiğinden dolayı nişasta şurup veya tatlandırıcılara yaygın olarak eklenir. Buğdaydan glütenin ayrıştırılması ile elde edilen nişasta, ince bağırsağında glütene karşı kronik alerji bulunan çölyak hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Yalnızca hastalar değil aynı zamanda glütensiz beslenen pek çok insanın diyetinde nişasta yer alabilir.

Yüksek Kalitede Buğday Nişastası

Farklı kullanım alanlarına sahip yüksek kalitede nişastanın uygun fiyatlar ile temin edilmesi özellikle organik buğday nişastası söz konusu olduğunda zorlayıcı olabilir. Asenpa, global pazarda aktif olan gıda ve kimyasal ham madde ithalat – ihracatını gerçekleştiren rekabetçi fiyatlara sahip kurumlardan biridir. Güvenilir ve yüksek kalitede uygun fiyatlar ile satın almak için Asenpa ürünlerini www.asenpa.com/ adresinden inceleyebilirsiniz. Bu sayede hızlı ve kolay satın alım süreci sağlanabilir.



