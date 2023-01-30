Bulunamayan ilaçlarla ilgili Bakan Koca açıklama yaptı: Kısa zamanda piyasaya verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ilaçların piyasada bulanamamasına ilişkin, "Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi

Bulunamayan ilaçlarla ilgili Bakan Koca açıklama yaptı: Kısa zamanda piyasaya verilecek
30 Ocak 2023 Pazartesi 10:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi.

Bakan Koca ayrıca az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı bulunmayan bazı ilaçlar olduğunu vurgulayarak "Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız. Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca #ilaç
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