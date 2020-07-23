Burun ameliyatı havuzu önermiyoruz

Burun fonksiyonlarını daha üst düzeyde kullanabilmeyi sağlayan burun ameliyatı ve estetiği hakkında Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sercan Göde, merak edilenleri cevapladı.

Burun ameliyatı operasyonun risklerinden bahseden Doç. Dr. Göde, "Burun ameliyatında en sık karşılaşılan risklerden bir tanesi burun küçültme ameliyatı çok sık yapıldığı için ameliyat sonrası burun tıkanıklığıdır. Ameliyat sonrası öngörülebilir ya da görülemeyen deformiteler örneğin gaga deformitesi bunlardan biri, kesilerin istenilen seviyede olmaması, var olan eğriliğin bir miktar kalması düzeltilememesi, bazen burun kanatları ile ilgili sorunlar bu ameliyatın riskleri arasında yer alıyor. Ameliyat sonrası kanama, ödem, morluk, şişlik her ameliyatta beklenen şeyler ancak olmaması için özel teknikler kullanıyoruz. Soğuk su uygulamaları benzer şekilde tansiyonun kontrollü gitmesi gibi lakin istenmeyen morluklar bunlara rağmen oluşabilir. Ayrıca burun ameliyatında ağrı oluşabilecek durumlar mevcut fakat bu ağrılar, ağrı kesiciler ile hafifleyen ağrılardır" dedi.

Hasta simülasyonu oldukça önemli

Burunda nefes alma problemini düzeltmeye yönelik ameliyatlar sırasında estetik operasyonda yapılması ile ilgili konuşan Doç. Dr. Göde, "Birçok hasta bazen bahane olarak burun tıkanıklığını kullanıp estetik ameliyatı istiyor. Eğer hasta bir estetik problem varsa ve burun tıkanıklığında cerrahi gerektirecek ameliyatın beraber yapılması çok önemli. Çünkü bir cerrahideki kıkırdak kaybı diğer cerrahinin düzgün yapılmasını engeller. Hasta eğer sadece burun tıkanıklığının giderilmesini istiyorsa bile hastanın uyarılarak en azından bir gün deformitesini düzelttirmek isterse bu sefer başka bir bölgeden kıkırdak transferi gerekebileceğinin bilgilendirmesi yapılmalıdır" diye konuştu.

Burun ameliyatlarında hasta simülasyonun önemine değinen Doç. Dr. Göde, "Hastanın isteğini anlamak ve bizim ona gerçekçi verebileceklerimizin gösterilmesi anlamında hasta simülasyonları yapıyoruz. Örneğin sadece hastanın isteği yeterli olmaz cilt kalınlığı, burnun yapışma genişliği, burnun orta yüzdeki pozisyonu, büyüklüğü, yüzün simetrisi bir çok faktör yapacağımız burnu belirler. Simülasyondaki amacımız hastaya bir eser sözleşmesi yapmaktan ziyade doğru bilgilendirmeler yaparak sizin ne istediğinizi, hekimin anlaması hekimin de verebileceğini sizin anlamanız. Ameliyat simülasyonu ameliyatın en önemli yöntemlerinden birisi" dedi.

Bandajları kendi çıkartamaz

Burun ameliyatı sonrası takılan bandaj ve tamponların hastanın kendisinin çıkaramayacağını ifade eden Doç. Dr. Göde, "Burun bandajı ve tamponu hasta kendi çıkartamaz. Çünkü bunlar dikiş ile tutturulan silikon tamponlardır. Burun bandajı ve tampon minimum beş gün gün en fazla yedi gün tutuluyor. Erken alınırsa hasta ilk planda rahat eder gibi görünse bile kanama ve sızıntılar devam ettiği için kabuklanma problemi ile karşılaşıyor. Bu sefer bu da koku yaparak enfeksiyon riskini artırıyor. Ameliyat sonrası bir haftalık bantlama sürelerinin olması hem hasta psikolojisi hem de iyileşme açısından önemli" diye konuştu.

Burun ameliyatı sonrasında hastanın normal yaşantısına ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. Göde, "Hasta ilk bandaj çıkrıktan sonra yürüyüş yapabilir fitness gibi sporlar ise ikinci haftadan itibaren başlayabilir. Yaz aylarında burun ameliyatı sonrası ilk bir ay süre havuzu kesinlikle önermiyoruz ancak hasta denize girebilir. Ayrıca hasta voleybol, basketbol kick boks gibi sporları ikinci aydan sonra yapabilir. En önemlisi hastanın birinci aya kadar gözlük kullanımına izin verilmiyor" dedi. Açık ve kapalı iki temel ameliyat tekniğinin yapıldığını belirten Doç. Dr. Sercan Göde, "Açık ameliyatta burunun ön kısmında bir kesi olur ve iyi dikildiğinde birinci yıldan sonra görünme ihtimali çok azdır. Kapalı teknik ise burun deliklerinin hemen içinde bir kesi ile yapılan ameliyattır. Bunda herhangi bir iz olmaz" dedi.