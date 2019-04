Burun ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyim?

Fiziksel faaliyetler ya da spora başlamak için birkaç hafta beklemek gerekebilir.

Este Aura Estetik Merkezi’nden Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu , burun ameliyatı sonrası bakım ve iyileşme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

“ Ameliyattan sonra destek için size burun ateli takmak isteyebilirler. Atel burnu uyurken korur ve kazara çarpmalara karşı kalkan görevi görür. Burun ucu altına küçük üçgen bir bandaj da takılabilir. Nazal tampon ilave destek için burun içine yerleştirilir; her şeyi yerine tutan burun içi atel gibidir ve hava kanalını temiz ve tortusuz tutmaya yarar. Çoğu hasta burun içine bir şey yerleştirilmesi fikrinden hoşlanmaz, burun içi tampon zor olabilir. Bazı cerrahlar burun içi tampon içerideyken hastanın rahat nefes alması için her hava kanalına küçük tüpler yerleştirir. Biraz rahatsızlık verebilecek olan şişme ve morarma görülebilir. Yüzünüz şişecek ve burun etrafındaki doku ve gözler morarıp şişecektir. Cerrah şişme ve ağrıyı azaltmak için soğuk kompres önerebilir. Ameliyattan sonraki birkaç gün başınızı yüksekte ve sabit tutmak gerekebilir. Doktor ortaya çıkabilecek her tür ağrı için ağrı kesici yazacaktır. Birkaç gün ile birkaç hafta arasında faaliyetlerinizi sınırlamanız gerekebilir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası için cerrah tarafından verilen talimatlara uymak son derece önemlidir. Cerrah yaşanabilecek tüm normal belirtiler ve olası komplikasyon belirtileri için de bilgi verecektir. İyileşme süresi kişiden kişiye çok büyük farklılık göstermektedir. Fiziksel faaliyetler ya da spora başlamak için birkaç hafta beklemek gerekebilir.

İLK İKİ HAFTA

Ameliyattan dört ile yedi gün sonra tüm cerrahi tamponlar çıkartılır. Burun üstündeki atel ve bandajlar bir hafta ile 10 gün sonra alınır. Şişlik ve morlukların çoğu 10 ile 14 gün sonra ortadan kalkar. İş ya da okul faaliyetlerinin yoruculuğuna bağlı olarak işe ya da okula dönme süresi değişir. Egzersiz gibi fiziksel aktivitelerin çoğuna üç hafta sonra başlayabilirsiniz. Plastik cerrahınız tarafından izin verilene kadar yorucu egzersiz, zorlanma, ağır kaldırma gibi faaliyetlerden uzak durmanız gerekir.

İLK İKİ HAFTADAN SONRA

Burundaki hafif şişlikler bir yıl kadar devam edebilir fakat genellikle başkaları tarafından pek fark edilmezler. Yeniden şekillendirilmiş burnunuzun doğrudan güneş ışığı görmeden önce birkaç ay beklemesi gerekir. Burun kemikleriniz değiştiyse, güneş gözlüğünü özel bir destek kullanmadan takmak için uzun haftalar geçmesi gerekecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇ NE KADAR SÜRE DAYANIR?

Rinoplasti ameliyatı sonuçları kalıcıdır, dolayısıyla prosedür planlanırken estetik amacınızın net olması önemlidir. Rinoplasti sadece büyümesi tamamlanmış burunlara uygulanmalıdır. Tam gelişim on altı ya da on yedi yaşında sona ermektedir. Rinoplasti burun gelişimi tamamlanmadan yapılırsa büyüme devam ettiği için ameliyatla elde edilen sonuç kalıcı olmayacağı gibi ileride sorunlara ve komplikasyonlara yol açacaktır.

ESTETİK PLASTİK CERRAH İLE TEMASI KESMEYİN

Belirlenen zamanlarda takip edilmek üzere ve rinoplasti ile ilgili bir değişiklik fark ettiğinizde plastik cerrah ile görüşmek, en güzel ve sağlıklı sonucu elde etmek kadar kendi güvenceniz için de gereklidir. Her tür soru ve endişe için plastik cerrahı aramaktan çekinmeyin.”





