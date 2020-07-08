"Burun Cerrahisi" alanında ilk proje

Türkiye'nin sağlık ve yaşam bilimleri alanında öncü Teknoparklarından biri olan Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ege Teknopark), başarılı Ar-Ge projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Teknoparkında yer alan "Visuluma Bilimsel Görselleştirme" şirketinin KOSGEB destekli olarak yürüttüğü "Burun Cerrahisi Eğitim Modülü" projesinde son aşamaya gelindi. Dr. Merve Evren'in yürütücülüğünü üstlendiği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Apaydın'ın danışmanlığını yaptığı proje ile ulusal ve uluslararası alanda burun cerrahisi eğitimine katkı sağlayacak çok sayıda görsel materyal üretildi.

Proje ile ilgili bilgiler veren Proje Yürütücüsü Dr. Merve Evren, "27 aylık çalışma sonucunda bir adet atlasa, 10 hasta eğitim kitapçığına, 10'un üzerinde akademik yayına ait illüstrasyon ile; çok sayıda 2 ve 3 boyutlu animasyon çalışması projeye ait yan ürün olarak bilim dünyasına kazandırıldı. Proje çerçevesinde Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Derneği'nin öncülüğünde hazırlanan Rinoplasti Hasta Eğitim Kitapçıkları ve animasyonları Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 5 dilde dünya hekim ve hastalarının hizmetine sunuldu. Projenin son aşamasında gelinen noktada, projenin ana ürününü oluşturan 3 boyutlu interaktif burun modeli ve 3 boyutlu simulatif burun maketleri ile ilgili prototip çalışmaları tamamlandı" dedi.

Öncü bir ülkeyiz

Dr. Evren, "İllüstrasyon, animasyon, interaktivite ve 3 boyutlu yazıcı tekniklerini kullanarak sürdürdüğümüz projemiz, ülkemizde bu alanda Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edilen ilk proje oldu. KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon destekli olarak tamamlanma aşamasına getirdiğimiz ve güçlü bir ekibin ürünü olan projemiz ile ülkemizin dünyada öncü ülkelerden biri olduğu 'Burun Cerrahisi' alanında çok sayıda görsel ve interaktif materyal ürettik. Bu materyaller ile Amerika ve Avrupa'da on yıllardır bilim dünyasına katkı sağlayan 'bilimsel görselleştirme' alanında artık ülkemizin de söz sahibi olmaya başladığına inanıyoruz" dedi.

Proje ekibinde yer alan Gökçe Tanıyan, Özgecan Mamalı ve Emirhan Uluğ'a proje süresince yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Dr. Evren, "Projemiz, ekibimizin çalışma azmi, inancı ve çalışkanlığı ile bu noktaya gelebildi. Danışman hocamız Prof. Dr. Fazıl Apaydın'ın süreç boyunca bizlere sağladığı sonsuz katkı ve yönlendirmeleri ile projemiz uluslararası platformlarda da yer buldu. Kendisine en içten şükranlarımı sunuyorum. Şirketimize ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Teknoparkı, EBİLTEM Müdürlüğü ve çalışanlarına ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a destekleri için şahsım ve ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Proje kapanışını takip eden zamanda da aynı kararlılıkla araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi Teknoparkta sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



