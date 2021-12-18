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Burun deliklerinden girip, beyin ameliyatı yaptılar

İzmir'de, yüzünde uyuşma, baş ağrısı ve görme sorunu şikayetiyle hastaneye başvuran Pınar Dimdik'in (39) beynindeki tümör, burun deliklerinden kamerayla girilerek, kapalı yöntem ameliyatla temizlendi. Dimdik'in ameliyatı, video konferans platformu üzerinden cerrah ve asistanların katılımıyla interaktif gerçekleştirildi

Burun deliklerinden girip, beyin ameliyatı yaptılar
18 Aralık 2021 Cumartesi 14:04

İzmir'de pencere üretici bayisinde çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Pınar Dimdik, 1,5 ay önce başlayan şikayetleri üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yüzünde uyuşma, baş ağrısı ve görme sorunu şikayetleri bulunan Dimdik'in yapılan tetkikler sonucu beynin alt kısmında bulunan ve vücuda çeşitli hormonlar salgılayan hipofiz bezinde kitle olduğu anlaşıldı. Ameliyata karar verilmesinin ardından Beyin Cerrahi Kliniği'ne yatırılan Dimdik, ameliyata alındı. Burun deliklerinden kamerayla girilerek kapalı yöntemle beyin tümörü temizlenen Dimdik'in ameliyatı, video konferans platformu üzerinden cerrah ve asistanların katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirildi.

'KAFATASI AÇILMADAN TAMAMLANDI'  

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Opr. Dr. İsmail Ertan Sevin, "Burun deliklerinden kamerayla beraber girilerek yapılan ameliyat kafatası açılmadan tamamlandı. Komplikasyon ve yan etki riski diğer açık ameliyata göre son derece az. Hipofiz cerrahisinde dünyada ve Türkiye'deki sayılı cerrahlardan biri olan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Savaş Ceylan da ameliyatımıza katıldı" diye konuştu. 

Tümörün vücutta kendiliğinden oluştuğunu kaydeden Opr. Dr. Sevin, hastanın ameliyat edilmemesi durumunda tam görme kaybına gidebilecek kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekti. Sevin ayrıca hormon dengesizliği ve hormonların aşırı derecede çalışmasına bağlı vücut fonksiyonlarının da olumsuz etkilenebileceğini belirterek, ameliyatla tüm olumsuzlukların önüne geçtiklerini anlattı.

Ameliyata katılan Doç. Dr. Hasan Kamil Sucu ise operasyonun ardından hastanın kısa sürede günlük yaşamına dönebileceğini söyleyerek, "Bu ameliyat internet üzerinden tüm Türkiye ve dünyadan da izlenebildi. Herkes internet üzerinden ameliyat ekibine anlık soru sorabildi" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #beyin ameliyatı #beyin tümörü
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