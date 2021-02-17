KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
0
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
0
KAKULENİN FAYDALARI
KAKULENİN FAYDALARI
0
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0

C vitamininin koronaya etkisi yokmuş!

ABD'de yapılan araştırmada, çinko ve C vitamini takviyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ciddi bir etkisi olmadığı tespit edildi

C vitamininin koronaya etkisi yokmuş!
17 Şubat 2021 Çarşamba 14:58

ABD’de Cleveland Clinic’ten bilim insanları, çinko ve C vitaminlerinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere çalışma yürüttü.

Bilim insanlarının 214 Kovid-19 hastasını incelendiği çalışmada, Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında bazı hastalar standart tedavi görürken, bazılarına ise standart tedavinin yanı sıra çinko glukonat (50 mg) ve C vitamini (8000 mg) verildi.

Araştırma sonucunda, C vitamini ve çinko alan hastalarla, standart tedavi uygulanan hastalar arasında semptomların şiddetinde ve süresinde önemli bir farka rastlanmadığı tespit edildi.

Cleveland Clinic'in Göğüs ve Kalp Damar Enstitüsünden Milind Desai, Kovid-19 hastalarında C vitamini ve çinkonun standart bakıma kıyasla bir tedavi olarak etkisiz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Jama Open Network dergisinde yayınlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #c vitamini #çinko #kovid19
Önceki Haber
Bornova Belediyesi, ilçeye özgü tarım ürünlerine sahip çıkıyor
Sonraki Haber
Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 1-1
Kakulenin faydaları neler?
Kakulenin faydaları neler?
0
Kanserin 9 belirtisi
Kanserin 9 belirtisi
0
Uzmanlar uyardı: Karda bile evinizi havalandırın çünkü...
Uzmanlar uyardı: Karda bile evinizi havalandırın çünkü...
0
Çene Ameliyatı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Çene Ameliyatı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
0
Kahvenin erkeklere bir faydası daha ortaya çıktı
Kahvenin erkeklere bir faydası daha ortaya çıktı
0
Yeni virüs türü keşfeldi
Yeni virüs türü keşfeldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.