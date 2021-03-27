Çam kese böceği insan için de tehlikeli!

İzmir'de ormanlık alanlarda görülen çam kese böcekleri, yaydığı zehirle tehlike saçıyor. Temas edilmesi halinde kalıcı deri hastalıklarına neden olan çam kese böceği, özellikle alerjik bünyeli bireylerde tehlikeli sonuçlar yaratabiliyor

Nisan ve mayıs aylarında ormanlık alanlarda yuvalanıp çoğalan çam kese böcekleri (tırtılları), insanlar ile hayvanlara temas ettiği anda yaydığı zehir nedeniyle deri hastalıklarına neden oluyor. Tüylü yapısı ve salgıladığı sıvıyla ciltte kızarıklık, deri döküntüsü, kabarıklık oluşmasına neden olan çam kese böceklerine karşı uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini bildiriyor.

'ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR'

İzmir Medicana Hastanesi'nde görevli dermatolog Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Çam kese böceği, değdiği zaman özellikle alerjik bünyeli kişiler için çok tehlikeli olabilir. Vücuda değdiği yerlerde kızarıklığa, kabarıklığa, kırmızı döküntülere sebep olabilir. Bu döküntüler çok kaşıntılı olabilir. Kaşıntı sonrasında, pek çok deri hastalıklarını da meydana getirebilir. Bu hastalıklar atopik egzama, egzamaya bağlı da deri değişiklikleri meydana getirebilir. Kaşınmaya bağlı olarak deride bakterili enfeksiyonların oluşmasıyla, kızarıklıklar daha sulantılı ve kabuklu yaralar haline gelebilir. Öncesinde küçük bir kaşıntı, ürtikerken sonrasında farklı boyutlara ulaşabilir. Kızarıklar oluştuktan sonra tamamen kendisinin geçmesini beklemeden, mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmaları gerekmektedir" dedi.

Tüylü ve yumuşak vücut yapılarından dolayı çocukların merak ettiği bir canlı olabileceğini söyleyen Şendur, "Ağaçların dallarında keseler halinde olan bu böcekleri, yere düşürmeye çalışılmamalı. Bu böcekler yere, toprağa düştükten sonra çocukların oyuncakları haline gelebilir. Çünkü bu tırtıllar birbirinin ardında sıralı vagona benzer bir şekilde hareket ederler. Oyuncak gibi bu böceklere dokunmak veya sevmek tehlikeli bir hale dönüşebilir" diye konuştu.

'KEDİ VE KÖPEKLERE DE ZARAR VERİYOR'

Böceklerin sadece insanlara değil hayvanlara da zarar verdiğini ifade eden veteriner hekim Doğa Erdinç ise, "Özellikle genç köpekler çok hareketli ve doğadaki diğer canlılara karşı çok meraklı oluyor. Köpekler diliyle, kediler de patisiyle merak ettikleri canlılara dokunmak istiyor. Bu böceklere diliyle dokunan köpeğin dilinde parçalanma, bir kısmında düşme gibi kayıplar oluşabilir. Patileriyle dokunan kedilerin patilerinde ise şişme, topallık gibi sorunlar yaşanıyor. Buradan evcil hayvanları olan kişilere tavsiyem; ağızlarında bir köpürme, şişme, garip davranışlar olursa hiç vakit kaybetmeden bir veteriner kliniğine götürmeleri" dedi.

'TOPRAK ALTINDA 4 YIL KADAR KALABİLİRLER'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski başkanı Ferdan Çiftçi de çam kese böceklerinin kelebek familyasındaki zararlı bir tür olduğunu söyledi. Çam kese böceklerinin kızılçam, karaçayır ve sedir türlerine zarar veren bir tür olduğunu belirten Çiftçi, şunları ifade etti:

"Çamların yapraklarını yiyerek beslenirler. Vücutları tüylüdür. 35-40 metrekare uzunluğunda ve kolonlar halinde yaşarlar. Yollarda bir vagon katarı gibi hareket ederler ve beslenmelerini tamamlandıktan sonra bulundukları yere yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarını bıraktıktan sonra toprak altına girerler ve pupa dönemini toprak altında geçirirler. Toprak altında dört yıl kadar kalabilirler. Bunların mücadelesinde ilaçlama yapılamaz, doğal yollarla mücadelesi yapılmalıdır. Bu böcekleri yiyerek beslenen kuşlar ve yarasalar mevcut. Böceklerin yuva yaptığı ağaç dallarına bu kuş ve yarasaları koyarak, böceklerin tükenmesi sağlanabilir veya bu böceklere zarar vermeden bunların toplatılması yapılabilir."