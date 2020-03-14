Camiler cuma namazı öncesi temizlendi

İzmir'deki camiler, koronavirüse karşı cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Camiler cuma namazı öncesi temizlendi
14 Mart 2020 Cumartesi 10:19

Şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye'de, olası bir koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, kalabalık mekanlar dezenfekte ediliyor. İzmir'de, cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi. Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel elbiselerle Hisar Camii'ne gelerek, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi için, camideki tüm noktalar titizlikle temizlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların süreceği bildirildi.

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