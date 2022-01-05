Çamlı uyardı: Vaka sayıları patlayacak! Ek tedbir şart!

Ülke genelinde son iki haftada koronavirüs vaka sayıları iki katın üzerinde arttı. Vaka sayılarındaki artışı değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, bilim insanlarına göre 2022’nin ikinci haftasından itibaren vaka sayılarının patlayacağını belirterek ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük Koronavirüs vaka sayıları iki haftada iki katın üzerinde arttı. Geçen yılın aralık ayının 20'sinde 18 bin 762 olan yeni vaka sayısı, 3 Ocak 2022 tarihinde 44 bin 869 ulaştı. Vaka sayılarında artışı değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Kovid-19 servislerine ve yoğun bakımlara yatış oranlarının önceki dönemlere göre arttığını söyledi.

Yaptırımsızlık rehavete sürüklüyor

Vatandaşlarda uzamış pandeminin getirmiş olduğu psikolojik bir yorgunluğun olduğunu ifade eden Çamlı, “Vatandaşlar artık iyi yönetilmeyen iyi yönetilmediği için de kontrol altına alınamayan bu pandemiden oldukça bıkmış durumda. Bu nedenle de kurallara yeterince uyma konusunda eski hassasiyeti göstermiyor. Bir de buna karşı rehavete yol açan açıklamalar yapıldı. ‘Omicron varyantı Delta varyantı kadar ağır hastalık yapmıyor’ gibi açıklamalar neticesinde vatandaş tarafından pandemi kuralları olan fiziki mesafe ve maskeye yeterince uyulmadığını görüyoruz. Pandemi kurallarına uyulmamasının da denetimi ya da bir yaptırımı yok. Maske ve mesafeye uymak aslında bir zorunluluk ama kapalı mekanlarda; kafelerde, restoranlarda uyulmadığını görüyoruz. Buna karşılık bir yaptırım da olmayınca vatandaş doğal olarak rehavete sürükleniyor” diye konuştu.

Yeterli mücadele yok

Denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydeden Çamlı, “Koyulan kurallar kadar kurallara uyumunda denetlenmesi önemli bir konu. Olayı sadece vatandaşın maske ve mesafeye uyumuna indirmek doğru değil. Yılbaşında kapalı mekanlarda etkinliklere izin verdiğiniz zaman vakaların da artabileceğini düşünmek gerekiyor. Özellikle kapalı mekanlardan uzak durmak ve kapalı mekanlarının yeterince havalandırılıp havalandırılmadığının denetimi de önemli bir konu. Kapalı alanlarda yaşam, çalışma gözden geçirilmeli. Yine aynı şekilde toplu taşımada yoğunluğu azaltmak için neler yapılıyor? Sadece ‘vatandaş kurallara uymuyor’a indirgemek doğru değil. Sonuçta bir pandemi yönetimi var. Hala 5-11 yaşa aşı çıkmadı. Ya da aşılamada üçüncü dozda yüzde 20’lerdeyiz. Aşı karşıtlarının argümanlarına karşı yeterince mücadele verilmediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

En ufak ek bir tedbir yok

Son dönemde Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde birçok ek tedbirin hayata geçirildiğini Türkiye’de ek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Avrupa’da artan vakalara karşı bir takım düzenleme ve kısıtlamalar getirildi. Vaka sayılarında bir artış olacağı hepimizin bildiği ve beklediği bir durum. Ama buna karşı hangi ek tedbirler alındı? Hiçbir tedbir alınmadığı açıklanıyor. Sadece vatandaşın maske ve mesafesine indirmek çok doğru değil. Çünkü bilim insanlarının 2022’nin ikinci haftasından sonra vaka sayılarının patlayacağı noktasında bir görüşü var. Avrupa’nın birçok ülkesinde, komşumuz Yunanistan’da bile Omicron varyantına karşı ek tedbirler alındı. Bizde en ufak bir ek tedbir yok” ifadelerini kullandı.