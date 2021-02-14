Çene Ameliyatı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Çene ameliyatı yapılmadan önce ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, hastanın kaliteli ve sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi açısından önemlidir. Prof. Dr. Kemal UĞURLU, çene ameliyatıyla ilgili merak edilen her şeyi anlatıyor.

Çene ameliyatı yapılmadan önce ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, hastanın kaliteli ve sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi açısından önemlidir. Prof. Dr. Kemal UĞURLU, çene ameliyatıyla ilgili merak edilen her şeyi anlatıyor.

Çene Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

Çene ameliyat sonrası kadar ameliyata girmeden önce yapılacak hazırlıklarda son derece kritik bir süreçtir. Ameliyat öncesinde, neler yapılması gerektiğini bilirseniz sorunsuz bir tedavinin gerçekleşmiş olduğuna şahit olursunuz. Bu yüzden dolayıdır ki çene ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralamak isteriz;

Ameliyata girmeden önce teşhisi konulmuş olan bir hastalığınızın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Alerji ve benzeri çeşitli sıkıntılarınız varsa, kullandığınız ilaçlarınız konusunda mutlaka bilgi vermeniz gerekecektir.

Düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınızı yanınızda bulundurmalısınız. Çünkü yapılacak olan tüm röntgen ve tetkik süreçlerinde ihtiyaca dönüşme durumu oluşabilir.

Düzenli kullandığınız ilaçları, doktorunuza danışarak devam etmeli yahut kesmelisiniz. Doktorun vereceği tavsiyeler ışığında hareket etmeniz önem taşımaktadır.

Lokal anestezi ile yapılacak ameliyat işlemlerinde, hastaların tok karnına gelmesi gerekecektir.

Ameliyat anında hijyenin en iyi şekilde sağlanması içinde, gelirken hastaların dişlerini fırçalamaları gerekir. Ameliyat günü tıraş olmalı ve kesinlikle makyaj yapmamalısınız.

Çene Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çene estetiği, ciddi bir operasyon olduğundan dolayı sonrasında da dikkatli olmakta yarar vardır. Çene estetiği, kliniklerde lokal anestezi ağırlıklı şekilde gerçekleştirilen işlemlerden biridir. Ameliyatların daha ağırlıklı olan bölümü gömülü diş çekimi olarak yapılır. Ameliyat sonrasında, yaranın iyileşmesi ve enfeksiyon kapmaması içinde titizlikle hareket edilmesi gerekecektir.

Ameliyat sonrasında yara ile kolay bir iyileşme sürecine girebilmek için, uzman cerrah tarafından söylenecek tavsiyelere uyulması gerekir. Eğer ki doktorunuz size farklı bir öneride bulunmazsa, ameliyat sonrası şunları yapmalısınız;

Ameliyat sonrasında bölgeye yapılmış olan steril tamponun, 30 dakikaya kadar ısırılması gerekecektir

Tamponu attıktan sonra hafif kanamalar görülebilir. Bu kanamaları görünce hemen telaşa kapılmayınız. Yeni bir tamponun bölgeye konulmasına gerek kalmayacaktır. Fakat kanı gördükten sonra sürekli olarak tükürmeniz kanın daha fazla artmasına sebebiyet verecektir.

Ameliyattan çıktıktan sonra ise yaklaşık olarak 2 saat boyunca herhangi bir şey yememeye dikkat edilmesi gerekecektir.

Dişlerinizi fırçalama ve ağız temizliği için gargara yapma eylemine, ameliyattan 1 gün sonra başlayabilirsiniz

Ameliyat sonrasında hastaların dikkatli olması gerekecek bazı önemli konular bulunuyor. Onlardan biri de kesinlikle ameliyat olan bölgede yemek yenmemesi gerektiğidir.

Yemeklerinizi daha yumuşak besin gruplarına göre ayarlamanız gerekir. Sert şeylerden, 1 hafta süre boyunca uzak durmalısınız.

Çene ameliyatından çıktıktan sonra 1-10 hafta süreye kadar kesinlikle sigara kullanılmamalıdır. Eğer ki sigara kullanan biriyseniz, ameliyat sonrasında ki bu sürece olabildiğince dikkat etmeniz gerekecektir.

Şişlik ve ödem oluşumları, 48 saate kadar görülmeye devam edilebilir. Bu tarz şişkinlikleri gördükçe korku duymanıza gerek yoktur. Fakat 48 saat sonrasında da şişkinliklerde bir inme durumu yaşanmıyorsa o zaman uzman doktorunuza danışabilirsiniz.

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