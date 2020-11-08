Cep telefonu kas gücümüzü zayıflatıyor

Kayropraktist Umut Yasa, dünyada bu alanda yapılan ilk çalışma ile cep telefonlarının kas gücümüzü zayıflattığını ortaya koydu

Cep telefonlarının da birer baz istasyonu olduğunu belirten Yasa, telefon ile temasın bile sağlığımızı anında olumsuz etkilediğini söyledi. Cep telefonunun yaydığı elektromanyetik alanın(EMA), insanın doğal manyetik alanını bozduğunu söyleyen Yasa, "Bekleme modundaki bir cep telefonu bile kas gücünüzü olumsuz etkiler" dedi.

İnsan ve hayvanların bedenlerinde; kalp, beyin, sinirler, kaslar, damarlar gibi hareketli organların oluşturduğu manyetik alanın yerkürenin manyetik alanı ile uyumlu olduğunu söyleyen Kayropraktik Uzmanı Umut Yasa "Son yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle kullanıma giren elektrik-elektronik cihazların ve diğer elektromanyetik alan (EMA) yayan kaynakların varlığı canlıların, elbette insanların, elektromanyetik uyumunu bozuyor, çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor" dedi.

"Teması azalt, az kullan"

İnsan vücudunun az miktarda manyetik materyal içerdiğini fakat vücudun kendi elektrik alanının olduğunu söyleyen Yasa, "Literatürde, EMA'ların insan sağlığına çeşitli kronik etkilerini gösteren pek çok çalışma olmasına rağmen, cep telefonunun oluşturduğu EMA'nın kas gücü ile olan akut ilişkisini ortaya koyan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yeğin ve arkadaşları (2017)* yaptığı çalışmada, EMA'nın sinir liflerindeki iletimi bozduğu ve spektrum zemininde gürültüye neden olduğunu belirtmişler, Günal ve arkadaşlarının (2019)** üniversite öğrencileri arasında yaptığı çalışmada ise, bireylerin cep telefonlarını gün içinde ortalama 4 saat kullandığı saptanmış, cep telefonu kullanım süresi uzadıkça öğrencilerin bağımlılıklarının arttığı ve bununla doğru orantılı olarak da boyun ve sırt bölgesi ile üst ekstremitede (omuz - kol) ağrısı şikâyetlerinin arttığı bildirilmiştir. Biz de bu bilgilerin ışığında, 18 - 30 yaş aralığında 61 kişiyle yaptığımız araştırmada Kas Gücü ve Cep Telefonu EMA'nın akut ilişkisini inceleyerek Dünya'da bu alanda yapılmış ilk çalışmaya imza attık" diye konuştu.

Çocuk ve ergenlerde duruş bozukluğuna neden oluyor

Cep Telefonu ile temasın, kas kuvvetini ortalama yüzde 11 – 12 oranında akut olarak azalttığını vurgulayan Yasa, "Ölçüm etkisine yol açan "bekleme modunda açık olan cep telefonuna temas"ın omuz kuşağı kas kuvveti ölçümlerinde akut düşüşe neden olduğunu saptadık" dedi.

Günümüzde boyun, bel ve sırt ağrılarının, postüral bozuklukların, hepimizin kendini yorgun ve bitkin hissetmesinin en önemli nedeninin; cep telefonu EMA'nın kas gücümüzü düşürerek dayanıklılığımızı azaltması olduğuna dikkat çeken Yasa, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle çocukların ve ergenlerin henüz gelişme çağında oldukları göz önüne alındığında cep telefonuyla uzun süre teması, duruş bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir! Yetişkinlerde ise uzun süreli cep telefonu ile temas, büyük kas gruplarının gücünü etkilemesinden dolayı omurgada mekanik bozukluklara neden olarak kısa süre boyun, omuz, sırt ve bel ağrısına, uzun süre zarfında da fıtıklara ve eklemlerde dejenerasyonlara neden olabilir. Beden gücünü kullanarak çalışanlarda iş sağlığı açısından bakıldığında, çalışırken cep telefonu ile temasın iş kazası riskini artırabileceği düşünülmektedir."