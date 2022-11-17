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Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Kilo vermeye yardımcı olur mu?

Ceviz suyunu faydaları saymakla bitmiyor. Peki sağlık için çok faydalı olan ceviz suyu nasıl hazırlanmalı ve tüketilmeli

Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Kilo vermeye yardımcı olur mu?
17 Kasım 2022 Perşembe 11:16

Sağlık açısından birçok faydası bulunan cevizin, suyu da oldukça faydalı. Ceviz suyu, diyet yapanların da sıklıklıkla tercih ettiği sağlıklı bir yöntem.

Ceviz Suyu Hazırlanışı

Bir miktar cevizi geceden suda bekleterek, sabah bu suyu aç karınla tüketmeniz yeterli.
Ceviz suyunu yudum yudum içmek ise mide bulantısına engel olacaktır. Ceviz suyunu tükettikten 30 dakika sonra kahvaltı yapılmalı. Ceviz suyunu içtikten sonra, cevizleri de yiyebilirsiniz.
Ayrıca bu şekilde cevizden aldığınız fayda iki katına çıkacaktır.

Ceviz Suyunun Faydaları Nelerdir?

-Yüksek oranda protein içerir. Hayvansal kaynaklı protein tüketmek istemeyenler proteini cevizden elde edebilir.
- Kolestrol düzenleyici.
- Damar sağlığına faydalı.
Sağlıksız yağlar damarlarda sertleşme ve tıkanmaya neden oluyor. Ceviz suyunun düzenli tüketilmesi kalp ile damarlar ve dolaşım sistemine iyi geliyor.
- Kolay sindirme yardımcı
- Omega-3 deposu
- Antioksidan
- Beyne faydalı
- Sağlıklı bir cilt
-Ceviz suyu bedendeki serbest radikalleri düzenleyerek yaşlılık belirtilerini azaltır.
- Tip II Diyabete faydalı.

Düzenli olarak ceviz suyu tüketilmesi halinde. Tip II Diyabet türüne sahip olan kişilerin metabolik parametrelerinin iyileştiği gözlemlenmiştir.

Kilo üzerindeki etkisi

Ceviz suyu bol miktarda protein içeriyor bu sayede sizi gün boyunca tok tutmaya yardımcı oluyor.
Sindirimi de kolaylaştırması ile metobolizmanızı düzenliyor.

Ceviz Suyunun Zararları

Yapılan araştırmalarda, ceviz suyunun zararları noktasında veri bulunmuyor. Ancak, cevize alerjisi olanlar, dikkat etmeli. Pek çok besin gibi ceviz de kişilerin alerjik reaksiyon gösterebileceği bir gıda. Eğer kuruyemişlere genel olarak alerjiniz varsa, ceviz suyu tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

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