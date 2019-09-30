Çevresel faktörler kısırlığı tetikliyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle son 50 yılda erkeklerdeki sperm üretiminin bozulmaya başladığına ve sperm sayısının ciddi oranda azaldığına işaret ediyor.

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sperm üretimini bozan biyolojik ve çevresel pek çok faktör olduğunu ve son dönemde sperm üretimindeki bozukluktan veya sperm kalitesinin azalmasından kaynaklı kısırlığın oldukça arttığını belirtiyor.Genetik faktörlerden, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlardan, yaşın ilerlemesinden, kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarından, temiz olmayan çevre koşullarından dolayı sperm üretiminde bozukluklar ortaya çıkıyor.Yaşam tarzı ve kalitesi sperm üretimindeki kaliteyi de belirliyor.Sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen erkeklerde sperm üretimindeki bozukluklara daha az rastlanıyor. Prof. Dr. Pabuçcu, özellikle alkol ve sigara kullanımının, sperm üretimini oldukca olumsuz yönde etkilediğini vurguladı, 'Sperm üretimini, kalitesini, hareketliliğini veya sayısını azaltan en büyük faktör alkol ve sigara kullanımına bağlı. Spermlere hasar veriyor ve kısırlığa bile yol açabiliyor."

Diğer etkenler

Pek çok dış etkenin, sperm üretimini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Pabuçcu, şu bilgileri verdi: "Yaşam tarzı ve seçimleri; sperm kalitesini de belirliyor. Sağlıksız, hormonlu yiyeceklerin fazla tüketimi, sürekli dar pantolonlar tercih edilmesi, D vitamini eksikliği, cinsel beraberliğin yeterince olmaması, obeziteye varacak derecede aşırı kilo gibi sebeplerle de sperm kalitesi ve dolayısıyla üretimi bozuluyor. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları bile sperm üretimini etkileyen faktörler arasında." Pabuçcu ayrıca sperm üretiminin, genetik faktörler, kullanılan ilaçlar veya geçirilen hastalıklardan kaynaklı da bozulabildiğini de sözlerine ekledi.