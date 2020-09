Cihaz ve ekipmanların tümü yenilendi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde kullanılan cihaz ve ekipmanların tümü son 3 yılda yenilendi

EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalını ziyaret edip Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil'den bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 3 boyutlu laparoskopik yöntemle yapılan ameliyata girdi. Rektör Budak, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımızda son 20 yıldır kullanılan cihazların hepsini yeniledik" diye konuştu.

Türkiye ve Ege Bölgesinin öncü üniversite hastanelerinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki teknik alt yapı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, son 3 yılda çok ciddi yatırımların yapıldığı EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalını ziyaret edip Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil'den bilgi aldı. Hasta muayenesi ve ameliyatlarda kullanılmak üzere, 6 ultrason cihazı, fetal anomalilerin taraması için 4D ultrason, 1'i HD görüntü sağlayan 3 laporoskopi seti, 2 histeroskopi seti ve ürojinekoloji için karbondioksit laser cihazının alındığını söyleyen Prof. Dr. İtil, 20 yıldır değişmeyen anestezi cihazları ile tüm açık cerrahi aletlerin değiştiğini kaydetti.

Yatırımlarımız hız kesmeden sürecek

EÜTF Hastanesinde son 3 yılda bine yakın parametreyi çalışarak Sağlık Bakanlığı nezdinde A Plus Hastane seçildiklerine dikkat çeken Rektör Budak, yatırımların hız kesemeden süreceğinin altını çizdi. Yoğun bir çaba içinde hem akademik faaliyetlerde bulunan hem de sağlık hizmeti veren öğretim elemanlarının her zaman yanlarında olduklarına değinen Rektör Budak, " A Plus hastane olmanın gerekliliği bütün polikliniklerde, ameliyathanelerde güncel alt yapıyı, ekipmanı ve tıbbi malzemeyi sağlamaktan geçer. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımızda son 20 yıldır kullanılan cihazların hepsini yeniledik. Modern teknolojiye sahip anabilim dalımız ve üniversitemiz, bu anlamda başta İzmir olmak üzere ülkemiz ve uluslararası arenada sağlık hizmetini en iyi şekilde sürdürüyor" diye konuştu.

Rektör Budak'a teşekkür

Klinikteki tüm cihaz ve ekipmanlarının yenilenmesiyle teknolojiyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İtil, desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür etti. Prof. Dr. İtil, "Son üç yılda kliniğimizin alt yapısı baştan aşağı yenilendi. Perinatoloji Bölümü fetal anamoli dediğimiz doğumsal bebek anomalilerini saptamada çok hassas çok gelişmiş bir ultrason cihazı alındı. Yine kliniğimize rutinde kullanılmak üzere 6 yeni ultrason alındı, cerrahi aletlerin tümü yenilendi. Laparoskopik cerrahide, 3 cerrahi seti, histereskopi dediğimiz rahim içine baktığımız 2 hassas cihaz alındı. 20 yıldır kullandığımız anestezi cihazlarımızın tümü bu dönemde yenilendi. Biz bu 3 yıl içinde Kadın Doğum Kliniği olarak tüm envanterimizi hem cerrahi olarak hem de alt yapı olarak yenilemiş olduk. O nedenle Rektörümüze ve yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi.