Cildinizi La Roche ile Nemlendirin!

Cildin her yaşta sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamanın en önemli yöntemlerinden biri de cildi düzenli nemlendirmektir.
Özellikle kadınlar, makyaj uygulamaları yaptığından, ciltlerinin dokusunu koruyabilmek için cilt bakım rutinine çok dikkat etmelidir. Erkekler de günde iki defa, ciltlerini uygun temizleyiciler ile temizlemeli ve nemlendirmelidir.
Cilt Neden Kurur?
Cilt kuruluğunun birçok farklı sebebi olabilir. Genetik nedenler ya da yaşa bağlı olarak yağ bezelerinin daha az çalışmasından kaynaklanan kurulukların yanında; hatalı cilt bakım uygulamaları, kuru iklim, yoğun makyaj da cildi kurutur.
Kuvvetli güneş ışığına maruz kalındığı zamanlarda ise cildin kurumasının yanında ciltte kırışık ve sarkmalar da oluşur. Çocuklukta veya ergenlikte cilt hastalığı geçirenler cilt kuruluğu sorunu yaşayabilir. Cilt kurumasının diğer bir nedeni, temizlemek amacıyla yüzü gereksinim duyduğundan daha fazla yıkamaktır. Yüzü sık sık yıkamak özellikle sıcak su kullanmak cilt kurumasını hızlandırır.
Cildi Nemlendiren Besinler Nelerdir?
Yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirmek için tüketmemiz gereken su, cilt sağlığı için de büyük önem taşır. Su, ciltteki nemin korunmasını sağlayan en önemli içecektir. Cildi nemli tutmak için gün içinde bol bol su tüketmek gerekir.
Zeytinyağı, cildin nemlenmesinde oldukça etkilidir. Zeytinyağını tüketebilir ya da duş sonrası gözeneklerinizin en açık olduğu zamanda cildinize uygulayarak cildinizi nemlendirebilirsiniz.
Avakado, C ve E vitaminleri bakımından zengin bir besindir. Cildin nemlenmesine de fayda sağlayan avakadoyu bol bol tüketebilirsiniz.
Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, cilt için oldukça faydalıdır. Karpuzun içerisinde bulunan koruyucu etken maddeler, cilt sorunlarına karşı savunma sağlar ve ciltteki kuru yapıyı giderir.
Cilt güzelliği sağlayan muz, vitamin bakımından çok zengindir. Muz içeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde cilt sorunlarıyla savaşır ve ciltte pürüzsüz bir görünüm sağlar.
Her Cilt Tipi Nemlendirilmelidir!
Cildinizin yağlı olması, nemlendirilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Her cildin en doğru şekilde nemlendirilmesi gerekir. Yağlı bir cilde sahip olanların cildi nemlendirmesine gerek olmadığı yönünde yanlış bir görüş vardır. Yağ ve nem farklı şeylerdir. Yağ ciltteki nem ihtiyacını karşılamaz. Yağlı ciltlerin de mutlaka uygun ürünlerle nemlendirilmesi gerekir.
Cildinizi Güvenle Nemlendirin: La Roche Posay Hydreane
La Roche Posay Hydreane hassas ciltler için selenyum içeriğine sahip La Roche Posay termal su ile formüle edilmiş nemlendirici cilt bakım serisidir. Cildi nemlendirerek çevresel etkilere karşı korur ve ciltteki hasarı önler. La Roche Posay Hydreane Riche Cream neme ihtiyaç duyan kurumuş ciltlere nem sağlamak için kullanılabilir. Rahatlatıcı ve canlandırıcı etkiye sahiptir. Kuruluktan kaynaklı oluşan pul pul dökülmeleri ve tahrişi önler. La Roche Posay Hydreane Legere Cream normal ve karma ciltlerin kullanımına uygun rahatlatıcı ve canlandırıcı nemlendiricidir. Cilde nem sağlamak ve dengelemek için uygulanabilir.
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