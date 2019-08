Cildinizi La Roche ile Nemlendirin!

Cildin her yaşta sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamanın en önemli yöntemlerinden biri de cildi düzenli nemlendirmektir.

Özellikle kadınlar, makyaj uygulamaları yaptığından, ciltlerinin dokusunu koruyabilmek için cilt bakım rutinine çok dikkat etmelidir. Erkekler de günde iki defa, ciltlerini uygun temizleyiciler ile temizlemeli ve nemlendirmelidir.



Cilt Neden Kurur?



Cilt kuruluğunun birçok farklı sebebi olabilir. Genetik nedenler ya da yaşa bağlı olarak yağ bezelerinin daha az çalışmasından kaynaklanan kurulukların yanında; hatalı cilt bakım uygulamaları, kuru iklim, yoğun makyaj da cildi kurutur.

Kuvvetli güneş ışığına maruz kalındığı zamanlarda ise cildin kurumasının yanında ciltte kırışık ve sarkmalar da oluşur. Çocuklukta veya ergenlikte cilt hastalığı geçirenler cilt kuruluğu sorunu yaşayabilir. Cilt kurumasının diğer bir nedeni, temizlemek amacıyla yüzü gereksinim duyduğundan daha fazla yıkamaktır. Yüzü sık sık yıkamak özellikle sıcak su kullanmak cilt kurumasını hızlandırır.



Cildi Nemlendiren Besinler Nelerdir?