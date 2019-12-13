Ciltteki döküntüler hastalık habercisi

Cillteki döküntülerin farklı bir hastalığın belirtisi olabildiğini de söyleyen Uzm. Dr. Saf, 'Özellikle çocuklarda bir haftadan fazla sürerse, ihmal edilmemeli, bir uzmana başvurulmalı' dedi.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, çocuklardaki döküntülerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi, "Çocuklarda çok sık rastlanan viral döküntüler, genellikle 2-3 gün ateşle beraber ya da sonrasında ortaya çıkıyor. Gövdede daha belirgin hale gelen bu küçük kırmızı kabartılar tek bir hastalığa özgü olmadığı için belli bir tanımı da bulunmuyor.Örneğin, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, 6. Hastalık gibi hastalıklara ait döküntüler çok rahat tanınabiliyor. Her geçen gün yenileri eklenen viral döküntülere karşı yaklaşımlar benzerlik gösteriyor " dedi. Dr. Saf, bu durumda ailelerin endişeye kapılmasına gerek olmadığını belirtti, tedavi hakkında şu bilgileri verdi: "Viral hastalıkların özel bir ilacı yoktur. Öncesinde sağlıklı olduğu bilinen birçok çocuk, kendiliğinden atlatır ve iyileşir. Bazı durumlarda ailelerin endişelerini rahatlatmak için kaşıntı ilaçları, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bunların ve antibiyotiklerin tedaviye bir etkileri yoktur. Ateşin yüksek olduğu dönemde ve sonrasında döküntü gerileyene kadar hekim kontrolü şarttır. Viral döküntülere Yol açan hastalıkların çoğu bulaşıcıdır, diğer çocuklardan uzak tutmak gerekir."

Bulaşma riski

Bazı mikropların direkt cilt üzerinde enfeksiyona yol açtığını vurgulayan Dr. Perihan Saf, "Bunlar içinde en bilineni 'impetigo' denen küçük sulu kabarcıkların birleşiminden oluşan cilt lezyonudur. Altın sarısı kabuğu olan bu lezyonlar bulaşıcı olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarını ise genelde en çok yoğun pişikleri takiben görülür ve krem kullanmak gerekir. Fakat her pişiğe de mantar kremi sürmek daha çok zarar verebilir. Pişik iyileşmiyor ve minik kabartılarla yayılıyorsa bir çocuk hekimi kontrolünde krem başlamak gerekebilir" dedi.

6 haftaya dikkat

Alerjik bir reaksiyon türü olan ürtikerin, çocuklarda sık görülen yaygın bir döküntü türü olduğu bilgisini veren Dr. Saf; sözlerini şöyle sürdürdü: "Bozuk para büyüklüğünde birleşme eğiliminde olan bu çok kaşıntılı döküntüler 24 saatte soluyor ve yerine başkaları çıkıyor. 6 haftayı geçmezse bir araştırma gerektirmez. Yapılması gereken bir çocuk hekiminin önerisi ile alerji ilaçları ve kremlerle kontrol altına almaktır. Çocukta gözlemlenebilen ve vücuda yayılan alacalı mermerimsi görüntü varsa, dolaşım sisteminde bir sorun olduğunu gösterdiği için acil hareket edilmelidir. Üzerine bastırıldığında solmayan ve genelde tek tek başlayıp yayılan morumsu birleşme eğilimindeki döküntüler de ciddi bir sorundur. Yine anne babaları uyaracak bir döküntü de koşturup düşen kalkan her çocukta görülen cilt çürümesi denen morluklardır. Çocukta vurmadan düşmeden ve kol-bacakların yanı sıra gövde gibi travmaya çok da açık olmayan yerlerde sıkça görülen morluklara da özellikle dikkat etmek gerekiyor."

