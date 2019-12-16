Çocuğun ateşi varsa bunları yapmayın

Kış aylarında sıkça görülen çocuklardaki yüksek ateş durumunda anne babaların yaptıkları hataları anlatan Dr. Yücel, "En önemlisi hekim bilgisi olmadan ilaç kullanmayın' uyarısında bulundu.

Kışın anne babaların en büyük korkularından biri çocuğun ateşlenmesi. Çocuklarının yüksek ateş nedeniyle havale nöbeti geçirmesi kaygısının anne babaları yanlış uygulamalarra yönelttiğini söyleyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden Uzm. Dr. Özlem Altay Yücel, "Ateş yükseldiğinde hemen paniğe kapılmayın "Ateş vücudun bağışıklık sistemine bir yanıtıdır, bir başka deyişle vücudumuz zararlı mikroorganizmalarla savaşmak için ateşi yükseltiyor. Yüksek ateşin ve/veya eşlik eden havalenin beyne kalıcı zarar vermesi için altta menenjit veya ensefalit gibi ağır bir tablo olması gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ateşli havalelerde ise kalıcı bir hasar olmuyor" dedi. Ancak çocukların ateşi yükseldiğinde Anne babaların doğru müdahalede bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yücel, "Hatalı davranışlar sonucunda hipotermi, havale ve ilaç zehirlenmesi gibi tabloların gelişebildiği uyarısında bulundu. Dr. Yücel bu durumda yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı: "Çocuğu soğuk veya buzlu suyun altında tutmak çok tehlikeli. Çünkü ateş daha da yükseliyor. Ayrıca grip veya zatürre riski yaratıyor. En iyisi ılık su.

Yüksek ateşi hızla düşürmeyin. Bunun için verilen ilaçlar fazla olduğunda zehirlenmelere yol açıyor.

Antibiyotik kullanmak

Doktor bilgisi olmadan kullanılan antibiyotikin yarardan çok tehlikeli zararlar verdiği artık herkesçe biliniyor. Çouğu susuz bırakmayın. Ateşli durumlarda çocuklarda su tüketimi mutlaka artırılmalı. Sıcak ateşi daha da yükselterek havaleyi tetikler. Çocuğu kalın giydirmeyin ve vücudunu sıcak tutmayın. Ateşin derecesine göre üstünü inceltin. Örneğin üzerinde ince bir atlet-bez kalabilir. Ateş yükselip 40 dereceye ulaşırsa tamamen soyun ve ılık duş aldırın. Oda ısısını 22-23 derece arasında tutmaya dikkat edin.

Alkol kompresi

Eklem yerlerine alkollü su veya aspirin eritilmiş suyla kompres yapılmasını da önermiyoruz. Çünkü bu maddeler ciltten emilerek, özellikle küçük bebeklerde zehirlenmelere yol açabiliyor. Sirkeli suyun iyi geldiğine dair de bir kanıt yok. Eklem yerlerine ılık suya batırılmış bezlerle kompres yapabilirsiniz. Ateş düşürücü olarak aspirin kullanmak bir başka önemli hata. Çünkü aspirin, bazı ateşli hastalıklar sırasında karaciğer yetmezliğine, şuur kaybına kadar gidebilen bir tabloya yol açabiliyor. Bir de şu kesin ki, hiçbir ilaç hekim kontrolü ve bilgisi olmadan kullanılmamalı.

Beslenmeye dikkat

Yüksek ateşte yapılan bir başka önemli hata ise çocuğu yağlı ve zor sindirilen gıdalarla beslemek oluyor. Vücut mikroplarla savaşırken zor sindirilen besinleri parçalamakta güçlük çekiyor ve bu işlevini yerine getirirken metabolizmanın hızlanması nedeniyle ateşi düşürmek zorlaşıyor. Çocuklar ateş sırasında genelde iştahsızlık oldukları için her zaman tükettiği besinlerde ısrar etmeyin; devam sütü, yoğurt, ayran ve çorba gibi sıvı gıdalarla besleyin.