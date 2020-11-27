Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat!

Yürümeye yeni başlayan çocuklarda parmak ucu yürüyüşü oldukça yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat, bu durumun uzun süre devam etmesi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

En geç iki yaşına kadar çocuğun normal yürüyüş düzenine geçmesi gerektiğinin altını çizen Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Çocuk Fizyoterapisti Şehnaz Yüce, "Parmak ucu yürüyüş düzgün vücut duruşunu bozar, bazı kaslarda sertleşme ve kısalma bazılarında ise uzama ve güçsüzleşmeye yol açar. Vücudun bütün ağırlığını ayağın ön bölgesi taşıdığı için bu bölge genişler, eklem yapıları bozulur. Ayak, ayak bileği, diz, kalça ve omurgada oluşan bu problemler nedeniyle zaman içinde de ağrılar oluşmaya başlar. Bu yüzden ailenin çocuğu iyi gözlemlemesi sonucu erken müdahale büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Her anne baba, çocuklarının yürümesini büyük bir heyecanla beklerken bazı noktaları göz ardı edebiliyor. Çoğu çocuk 12 ila 14 aylıkken ayakları yerde düz olarak yürümeye başlarken bazı bebekler ise ayak tabanını ve topuğu yerle temas ettirmeden sadece parmakları yere temas ettirerek yürüyüş gerçekleştirerek ilk adımlarını atıyor. Parmak ucunda yürüme normalde yürümeyi öğrendikten sonraki üç ile altı ay içinde kaybolması gerekirken uzun sürmesi haline bir uzmana başvurmak gerekiyor.

Nedeni mutlaka araştırılmalı

Parmak ucu yürüyüş şeklinin normal doğan ve hiçbir probleme sahip olmayan çocukların yaklaşık yüzde 10'unda da görülme olasılığı olduğuna dikkat çeken Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Çocuk Fizyoterapisti Şehnaz Yüce, "Eğer çocuk parmak ucunda yürüyorsa nedeni araştırılmalıdır. Hamilelik döneminde bebeğin pozisyonuna bağlı kaslarda kısalık oluşabilir, genetik bir problem dolayısıyla hamilelikte kaslarda kısalık meydana gelmiş olabilir. Erken doğum nedeniyle ya da sonrasında nörolojik bir problem oluştuysa parmak ucu basmasına neden olabilir. Yürüme aşamasına gelmeden ya da yürüme aşamasında çocuğun yürüteççe konulması da parmak ucu yürüyüşünü tetikleyebilir. Aynı zamanda otizm ve mental problemler de bu durumu geliştirebilir" dedi.

Yüce, sözlerini şöyle devam etti: "Problemin oluş nedeni bulunduktan sonra teşhise bağlı olarak tedavi programı oluşturulur. Pozisyonlama, germe egzersizleri, ayakkabılar, ortezler kullanılabilir. Bu tedavi yöntemleri yeterli kalmadıysa cerrahi olarak çözüm düşünülerek kas uzatma ameliyatları da yapılabilir. Eğer problem nörolojik ise cerrahi girişimlerden önce botoks uygulamaları da olabilir. Erken teşhis büyük önem taşıyor. Aileler genellikle bu sorunu geçici olarak düşünebiliyor."