Çocuğunuzun sağlığı sizin elinizde

Uzmanlara göre anne ve baba adaylarının gebelik öncesinde sağlıklı olmaları; döllenmeyi, embriyo gelişimini ve hatta bebeklerinin ileriki yıllarda yaşayabileceği kardiyometabolik hastalık riskini dahi etkiliyor

Üreme sağlığı ve gebelik öncesi hazırlık konularının daha çok gündeme gelmesiyle birlikte artık anne ve baba adaylarının bir çocuk dünyaya getirmeden önce sağlıklı olmaları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini savunan Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, bu konunun toplumsal açıdan çok daha yaygın olarak anlatılması ve aile sağlığı alanında tedavilere dahil edilmesi ile gelecek nesillerin sağlıklı olmasının tohumlarının atılabileceğini belirtiyor.

Geleceği etkiliyor

Bireylerin ergenliklerinden itibaren beslenmeleri ve yaşam tarzı seçimleri ile gelecekteki nesilleri de etkileme gücü olduğunu belirten Dr. Murat Berksoy, ''epigenetik'' olarak tanımlanan bu çalışmaların önemini vurguluyor. ''Büyükannenizin annenize hamile iken beslenmesi ve yaşam tarzı seçimleri ile hem annenizi hem de daha annenizin gelişmekte olan yumurtalıklarındaki yumurta folikülleri ile sizi etkilediğini bilmek aslında büyük bir güç. Düşünün, daha hamile olmadan önce sağlıklı bir vücut sistemine sahip olmanız torunlarınızın sağlığını etkileyecek kadar önemli.''

Sağlıklı beslenme, yaşam tarzındaki seçimler, sigara ve alkolden uzak kalma, vücutta eksik olan vitamin ve antioksidanların tamamlanması, stres yönetimi, size uygun egzersizlerin seçimi gibi birçok farklı konunun ele alınması ile yumurta ve spermin kaliteli olmasıyla embriyo gelişiminin de kaliteli olduğuna değinen Dr. Murat Berksoy, sağlıklı bir gebelik elde edilme şansının da bu şekilde yüksek olduğunu belirtiyor. Bu şekilde bebeğinizin yaşam boyu obezite, diyabet ya da tansiyon gibi rahatsızlıklardan uzak; kanser, alerji ya da nörolojik sorunlar karşısında da bağışıklığının güçlü olması ile daha kuvvetli olacağını vurguluyor.