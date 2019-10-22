Çocuk felcine önlem konseri

İzmir Mavişehir Rotary Kulübü yaşları 15 ile 19 arasında değişen 70 Hollandalı genci İzmir'de ağırlayarak üst üste üç konser vermeye hazırlanıyor. 2'si halka açık, biri davetiye satışı yapılan konserin geliri çocuk felcinin önlenmesi için kullanılacak.

İzmir Mavişehir Rotary Kulübü yaşları 15 ile 19 arasında değişen 70 Hollandalı genci İzmir'de ağırlayarak üst üste üç konser vermeye hazırlanıyor. Hollanda Kraliyet Rotterdam Senfoni Orkestrası'nın 7 gün süren provalar ile gerçekleştireceği ardışık üç konserin sanat organizasyonunu ise Olten Sanat Vakfı üstlenecek.İzmir Mavişehir Rotary Kulübü Hollanda Türkiye Büyükelçiliği iş birliğiyle Hollanda Kraliyeti sponsorluğunda gerçekleşecek olan bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası'na art arda süren konserler boyunca Olten Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Karşıyaka Belediyesi Çocuk Korosu'nun da katılacağı konserlerde sahnede 130 genç yer alacak.

Bu akşam 18.00'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda halka açık olarak gerçekleşecek ilk konserin ardından Orkestra, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ikinci kez sahne alacak. Üç gün süren konser dizisinin sonuncusu ise 25 Ekim cuma akşamı Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Dünya Çocuk Felci Günü

Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrasının 24 Ekim'de Uluslararası Rotary'nin 'Çocuk Felci'ne Son' kampanyasına destek olmak amacıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ikinci konseri Jim Roodnat Şefliği'nde, Adil Kerem Solistliği'nde (piyano) gerçekleşiyor. Davetiyeli olarak düzenlenen konserin çocuk felci kampanyasına ve Rotary'nin bu yıl önem verdiği eğitim projelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Klasik eserlerin yanı sıra Türk ve Hollanda eserlerinin de çalınacağı bu konsere tüm İzmir halkı davetli.