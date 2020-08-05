Çocuklar artık daha mutlu

Uzm. Dr.Sühendan Coşan Tıp Doktoru olması yanısıra Modern Enerji Uzmanı ve Eğitmeni. Uzun süre Tıp Doktorluğu yaptıktan sonra modern tıp alanını destekleyecek bazı eğitimler ile birlikte bilinçaltı kodlarını etkili ve kalıcı bir şekilde dönüştüren Modern Enerji Teknikleri eğitimlerini tamamlamış.

Uzm Dr. Sühendan Coşan yetişkinlerle de çalışmakla birlikte Modern enerji Teknikleri’ni özellikle mutlu, psikolojik olarak sağlıklı ve özgüvenli çocukların yetişmesi için kullanıyor. Tüm amacı yeni nesil yetişirken çocuklara destek olabilmek. Kendi potansiyellerini farketmelerini sağlamak. Bunun için de en önemli etkenin mutlu aile ortamı olduğunu ifade ediyor. Bireylerin sağlıklı düşünmesi ve davranmasına en büyük engelin bilinçaltı kodları olduğunu, düşünce ve davranışların değişmesi için bu kodların dönüşmesinin kesinlikle gerekli olduğunu ifade eden Uzm.Dr.Sühendan Coşan ebeveyn ve çocuklar ile birlikte çalışarak bilinçaltı kodlarını dönüştürüp hem bireysel bazda problemlerin çözümünü sağlıyor hem de mutlu ve sevgi dolu bir aile ortamına zemin hazırlıyor.

Uzm. Dr. Sühendan Coşan’ a göre her ebeveyn çocukları ile sağlıklı iletişim ve bağ kurmak ister. Bir çocuğun sağlıklı yetişmesi için özellikle 0-6 yaş döneminde temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Fiziksel ihtiyaçların karşılanması nispeten kolaydır. Ama psikolojik ihtiyaçların karşılanması ciddi bir farkındalık gerektirir. Bu ihtiyaçlar öncelikle sevgi, şefkat, destek, saygı, takdir edilme, onaylanma gibi ebeveynden aktarılması gereken duygulardır. Ebeveynden bu ihtiyaçlar karşılandığında çocuk gerçek anlamda büyüyebilir ve özgürleşir. Bu ihtiyaçlar tamamlanmadığında ise çocuğun bilinçaltı bazı yaş dönemlerinde takılı kalır. Ve farkında olmadan tüm yaşamı boyunca bu ihtiyaçlarının peşinden gider. Yanlış ilişkiler, evlilikler yaşar.

Bu nedenle anne babaların özgür ve özgüvenli, kendiyle barışık çocuklar yetiştirebilmeleri için çocuklarının bu ihtiyaçlarını karşılamaları son derece önemlidir. Günümüz anne babaları bilgiye çok daha kolay ulaşmaktadır. Ancak nasıl davranması gerektiğini araştırıp öğrense de belli davranış kalıplarını değiştirmek ve süreklilik sağlamak mümkün olmamaktadır.

Neden anne babalar davranış modellerini değiştirememektedir ? Uzm. Dr. Sühendan Coşan bunun yanıtını şöyle veriyor; Davranışların kaynağı temelde kök inançlardır ve bu inançlar 0-6 yaş döneminde bilinçaltına yüklenir. Bu dönemde çocuk anne babadan veya öğretmeninden ne gördü ve ne duyduysa bunları kesin gerçeklik olarak kaydeder. Anne ve babanın davranışlarını modeller yani ebeveynlerin davranış kalıplarını bilgi olarak enerji bedenine yükler.Kendiyle ilgili kararlarını da bu dönemde verir. Sevgiye layık olma, onaylanma, özsaygı, değerlilik gibi temel inançlar oluşur. Bu ihtiyaçları karşılandığı ölçüde de yetişkin olduğunda kendi çocuğuna bu duyguları aktarabilir. Anneden ne kadar sevgi aldıysa o kadar sevgi vermeyi bilir. Baba ne kadar destek olduysa o kadar destek olabilir. Anne nasıl ise kadın figürü öyle olmalıdır. Baba nasıl ise erkek figürü de öyle olmalıdır. Aksini bilmediği için aksi şekilde davranamaz. Yüklenmiş kodlarına, dolayısıyla da değişmez gerçekliğine göre davranır ve hayatına bu şekilde yön verir. Hatta anne babalar dikkat ederlerse bir süre sonra kendi anne babaları gibi davrandıklarını farkedebilirler. Çünkü bilinçaltında bu bilgi kayıtlıdır.