Çocukta sosyal fobiye yol açmayın

Psikolog Arslan, aşırı koruyucu, eleştirel, reddedici, duygusal açıdan soğuk ya da mükemmelliyetçi anne babalı uyardı.

Klinik Psikolog Hasan Arslan toplumda en sık görülen ruhsal bozukluklardan biri oldan sosyal fobinin gelişiminde anne baba davranışlarının önemli rol oynadığını söyledi. Sosyal fobinin, sıklıkla ergenlikte ve küçük gruplarda insanlar tarafından incelenme korkusu çerçevesinde geliştiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Psikoloğu Hasan Arslan, "Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlardan kaçınmasına yol açar. Genellikle düşük benlik saygısı ve eleştirilme korkusu ile birlikte oluşur. Fobinin gelişmesinde ailenin etkisi önemlidir" dedi.

Başarıyı etkiliyor

Sosyal fobinin çocuğun okul başarısını da olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Arslan şöyle konuştu: "Sosyal fobik bireylerde yüz kızarması, el titremesi, bunaltı, ani işeme hissi, terleme gibi fiziksel belirtiler; toplum içinde kusma, rezil olma, aşağılanma gibi korkulu düşünceler görülebilmektedir. Başkaları ile tanıştırılma, yetkili kişilerle konuşma / tanıştırılma, telefon kullanma, bir iş yaparken izlenme, restoranda yemek yeme, umumi tuvaletleri kullanma, misafir kabul etme, partiye gitme, ilgi odağı olma, alış-veriş yapma, topluluk önünde konuşma v.s sosyal fobik kişilerin korktuğu, kaçtığı durumlardır. Sosyal fobinin gelişiminde, olumsuz çocukluk yaşantıları önem taşımaktadır. Aşırı koruyucu, eleştirel, red edici, duygusal açıdan soğuk anne-baba tutumları sosyal fobinin gelişiminde önemlidir. Bunun dışında anne-babanın mükemmelliyetçi tutumu da etkili olabilmektedir. Erken dönem ilişkilerde, akranlar tarafından çeşitli nedenler dışlanmış veya yargılanmış olmak da sosyal fobinin oluşumuna etki eden faktörler arasında sayılabilir. Bununla birlikte genetik geçiş rolü, diğer faktörler kadar olmasa da vardır."

Davranışınızı değiştirin

Sosyal fobi konusunda anne babaları hatalı davranışlarını değiştirmeleri yönünde uyaran Arslan, tedavi konusunda ise "Sosyal fobinin farmakoterapisinde, kaygı giderici ve azaltıcı birçok ilaç kullanılmaktadır. Bunların çoğu etkili olmakla birlikte, psikoterapi ile kombine edildiğinde başarı oranı çok daha yüksektir. Bilişsel-Davranış Terapi, bu alanda başarının yüksek olduğu bir terapi yöntemidir" dedi.