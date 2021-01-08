Corona virüsün çaresi o ilaçta mı?

15 ülkede ve 4 bin hasta üzerinde yapılan incelemede romatizma tedavisi için kullanılan bir ilacın corona tedavisinde etkili olduğu iddia edildi

2019 yılı Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü şimdiye kadar dünyada 88 milyon kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı ise 1.9 milyon kişiyi buldu.

Son günlerde virüsten korunmak için üretilen aşılar konuşulurken, yapılan inceleme corona için yeni bir umut oldu.

Alınan bilgiye göre dünya genelinde 15 ülke ve 3 bin 900 hasta üzerinde yapılan incelemede kullanılan bir romatizma ilacının virüs tedavisine iyi geldiği ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, corona tedavisi gören hastalara romatizma ve eklem hastalıklarında kullanılan tocilizumab ve sarilumab ilaçları verildi.

Doktorlar ilaç verilen hastaları 21 gün boyunca gözlemledi. İlaç verilen hastaların ölüm oranında yüzde 24'lük bir düşüş olduğu belirlendi. Öte yandan ilacın, hastalığın ağır etkilerini azalttığı ve yoğun bakımda kalma süresini de düşürdüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Imperial College London’dan Prof. Dr. Anthony Gordon, çalışmanın henüz erken safhada olduğunu ifade ederken, ilacın etkisinin de umut verici olduğu yorumunu yaptı. Gordon, bunun sadece İngiltere'de değil, küresel çalışmalarda da ortaya konduğunu dile getirdi.