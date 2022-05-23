D vitamini çürükleri engelliyor!

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır." ifadelerini kullandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, salgın ile hayata daha da önemli bir konunda yerleşen D vitamini kullanımının, diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğine ve D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarına ilişkin bilgi veren Baştürk, şunları kaydetti:

"Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Hamilelerde de D vitamini eksikliği, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırıyor.

Son yıllardaki Kovid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır."

13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğini ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunu aktardı.