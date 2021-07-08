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Delta varyantına karşı endişelendiren haber!

Delta varyantına karşı endişelendiren haber!
08 Temmuz 2021 Perşembe 14:22

İsrail'de Delta varyantı nedeniyle korona vakalarındaki artış devam ediyor. Ülkede yapılan bir araştırma ise keyifleri kaçırdı. İsrail hükümeti, BioNTech aşısının vakaları önlemedeki etkinliğinin 6 Haziran'dan itibaren %64'e gerilediğini ve aşının düşen koruyuculuk oranının Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de de 284 Delta varyantı vakası görülmüştü.

İsrail'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 501 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edilirken, Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini koronavirüs aşısı olan kişiler oluşturuyor.

AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 64'E GERİLEDİ

Öte yandan İsrail hükümeti, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının enfeksiyonları ve semptomatik hastalıkları önlemedeki etkinliğinde bir azalma olduğunu bildirdi, ancak aşının ciddi hastalıkları önlemede ise oldukça etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren %64'e geriledi.

Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise %93 etkili olduğu açıklandı. Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası koronavirüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİSİ AZ

İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık %60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı. Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı.

TÜRKİYE'DE 284 DELTA VAKASI TESPİT EDİLDİ

Dünyayı kasıp kavuran Delta varyantı ile Delta Plus, Türkiye'ye de sıçrarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 284 Delta ile 3 Delta Plus vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullanmıştı;

"Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil. Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere üçüncü dozu açmış olacağız."

Etiketler; #delta varyantı #Koronavirüs #biontech #biontech delta etkisi
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