DEÜ'lü hemşireler simülatörle öğrenecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı ile ilgili konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu laboratuvar sayesinde hemşirelerimiz ve hemşirelik eğitimi alan öğrencilerimiz, hastalarda görülebilecek reaksiyonlar ile hemşirelik bakım ve tedavilerinin hasta üzerindeki sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde, öğrencilerin mesleksel becerilerini geliştirmek ve gerçeğe yakın ortamlarda uygulamalı eğitimler gerçekleştirmek üzere hazırlanan Simülasyon Laboratuvarı hizmete açıldı. Açılış törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hemşirelere simülatörlü eğitim

Simülasyon Laboratuvarına ilişkin açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hemşirelik lisans programının kısa süre önce Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2021 yılına kadar akredite edildiğini hatırlatarak, "Bugün de benzer bir gururu, fakültemiz bünyesindeki Simülasyon Laboratuvarı ile yaşıyoruz. Bizler, ülkemizin sağlık alanındaki önemli yatırımlarına ev sahipliği yapan kurumumuzun bu alanda kararlılıkla yürümesini arzuluyoruz. Dolayısıyla Hemşirelik Fakültemiz bünyesinde oluşturduğumuz Simülasyon Laboratuvarı'nın öğretim ve araştırma faaliyetlerinde fakültemizin daha yüksek standartlara kavuşmasında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyoruz. Bu laboratuvar sayesinde hemşirelerimiz ve hemşirelik eğitimi alan öğrencilerimiz, hastalarda görülebilecek reaksiyonlar ile hemşirelik bakım ve tedavilerinin hasta üzerindeki sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulacaklar. Burada ayrıca öğrencilerimizin eleştirel düşünme, kanıta dayalı uygulama ve problem çözme becerileri geliştirilirken; öğretim planlamalarımızın zenginleştirilmesi de sağlanacak. Bütünleşik sağlık eğitimimizin bir parçası olacak bu laboratuvarın lisansüstü eğitim altyapımıza destek verirken; bilim insanlarımıza ve araştırmacılara ise güvenli bir ortam sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Gerçek uygulama deneyimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı'nın 'Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanmak Amaçlı Simülasyon Laboratuvarı Kurulması' projesi kapsamında hazırlanan laboratuvarda öğrencilerin araştırmalarına ortam oluşturmasının yanında, mezun hemşirelerin de gelişen ve değişen sağlık bakım hizmetlerine uyumunu arttıracak eğitimler ve kurslar ile çok yönlü hizmet sunulması hedefleniyor. Toplam 4 oda bulunan laboratuvarda iki gözlem odası iki uygulama odası yer alıyor. Uygulama odalarında bir erkek ve bir kadın hasta modeli bulunuyor. Laboratuvarda, damar yolu açılacak bir hastanın ağlıyor olması, ağrılı durumda tepki vermesi, yaşamsal buğularındaki ani değişimler, birden kanamasının başlaması gibi çeşitli senaryolar oluşturularak, öğrencinin standart bir durumda öğrendiği bilgi ve psikomotor becerisini olağan dışı bir duruma nasıl aktarabileceği konusunda eğitimler gerçekleştiriliyor. Simülatörün, gözler ve kulaklar gibi girişim yapılabilen tüm vücut bölümlerinin irragasyon prosedürlerine uygun yapıda olması, gerçek sıvılarla ilaç tedavisi ve bakım uygulanabilme özelliği sunuyor.