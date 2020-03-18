Dijital hemşirelik mesafeleri kaldıracak

İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, dijital hemşirelik tanımını dünyaya kazandıran Brighton Üniversitesi öğretim üyesi Theofanis Fotis'i ağırladı.

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, çok sayıda akademisyen ve hemşirenin katıldığı kongrede verinin önemi ele alındı. Dr. Muharrem Usta, veriyi bilmeyen, değerinden anlamayan, insan eliyle biriktirilecek bir hidrokarbon yatağı olduğunu bilmeyen bir ülke veya kurumun başarılı olamayacağını vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşin özü veri ve veri kalitesidir. Çok büyük veri olması bir işe yaramıyor. Burada önemli olan kaliteli, kullanılabilir, tasnif edilmiş ve gerekli olan veriden büyük miktarda varsa o zaman dijitali ve yapay zekayı konuşmaya başlıyorsunuz. Hastanelerdeki hastalardan veriler bir yazılım üzerinden geliyorsa hemşirelerin o verileri yük olarak görmemesi lazım. Onlar ne kadar iyi birikir ve raflarda detay ne kadar çok olursa Türkiye sağlık üzerinden yapay zeka algoritmalarıyla dünya sağlık sektörüne yön verebilir."

Uzaktan takip

Giyilebilir verilerin öneminden bahseden Dr. Usta, şu bilgileri verdi: "Tansiyonunuz, kalp atışlarınız, nefes alıp vermeniz uzaktan tespit edilebilecek. Verilerin önemli bir kısmı hastane ve hastalardan diğerleri giyilebilir ya da uzaktan gelen verilerden oluşur. Bunlar iyi tasnif edilebilirse bu alanda konuşabilir duruma geleceğiz. Hemşirenin elinde bilgisayarı varsa ve arkasında çalışan bir yazılımı bulunuyorsa o yazılım verileri toplamaya müsait bir sistemse her şeyi yapabilir."

Hasta kendine teşhis koyacak

Açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya da dijital hemşireliğin hasta ve sağlık çalışanı açısından faydaları şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de ilk kez ulusal düzeyde bir dijital hemşirelik kongresi düzenledik. Dijital hemşireliğin dünyadaki isim babası olan Brighton Üniversitesi öğretim üyesi Theofanis Fotis burada konuşma yapıyor. Dijital hemşirelik sayesinde hasta bakım ve teşhis süreleri kısalacak, izlemler kolaylaşacak. Hasta evden bizzat kendini takip edecek. Hatta kendine tanı koyacak. Doktor ve hemşirenin yanında hastanın kendi kararları önemli olacak. Hemşire ekranın bir tarafındayken hasta dünyanın öbür ucunda olabilecek."