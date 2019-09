Dilara, İmmünoterapi ile kanseri yenecek

2 yıl önce kanser olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı, 5 yaşındaki çocuğu için hastalıkla mücadele etmeye başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve uygulanan birçok yönteme rağmen iyileşemeyen Sığırcı'nın umudu immünoterapi yöntemi. Sığırcı, kızı, ailesi, sanatçı Haluk Levent ve Masal Gezgini grubu üyesi arkadaşlarının büyük desteği ile hayata sımsıkı tutunuyor

Pelin Atmaca - 2017 yılında rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı rahmi alındıktan sonra gördüğü kemoteripi ile 'iyileştin' denilerek evine yollandı. Ancak üç ay sonra sancılandı ve gelişen metastaz ile kanserin omurgaya, akciğere ve beyne sıçradığı anlaşıldı. Kemoterapi tedavisine başlanan Dilara 8 kür sonunda, başarısız olan kemoterapi yüzünden zarar gören organlarından bir haftada 3 farklı ameliyat geçirdi. Şuan yürüyemeyen ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hareket edemeyen Dilara'nın tek umudu immünoterapi yöntemi.

Kızı için direniyor

Tadavi sürecinde eşinden boşanan Dilara sığırcının en büyük desteği beş yaşındaki kızı Asya, ailesi ve arkadaşları oldu. Kızı için yaşama sıkı sıkı sarılan Dilara için doktorların olumsuz konuşması arkadaşlarını farklı tedavi seçeneklerini araştırmaya itti. Dilara'yı tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan arkadaşı Üseyd Öztuzcu ve grubu 'Masal Gezgini' adlı Facebook grubu üyeleri Küba aşısından kök hücre nakline kadar her yöntemi araştırıp Türkiye'de uygulanmayan İmmünoterapi yöntemini keşfettiler. Ancak yurt dışında devletin karşıladığı bu yöntemin Türkiye'de çok pahalı olacağını öğrenen arkadaşlar Haluk Levent'e ulaşarak AHBAP'tan destek istedi. Bu sayede tedavinin ilk aşaması için gereken meblayı toplayan Masal Gezgini üyeleri Dilara'nın bu yöntem sayesinde iyileşeceğine inandıklarını ve tüm kanser hastalarına yeni bir umut yolu açılacağını belirttiler.

Türkiye'de sigorta kapsamında desteklenmeyen ve kemoterapinin yarattığı tahribatın aksine hastaları güçlendirip hiçbir organ hasar bırakmadan tedavi yüzdesi yüksek bu yöntem için Dilara'nın ailesi devlete seslenerek immünoterapinin devlet güvencesi altına alınmasını istedi.

Haluk Levent'ten tam destek

İzmir ormanlarının yeniden ağaçlandırılması için harekete geçen ünlü sanatçı Haluk Levent, konser vermek için geldiği İzmir'de Dilara'yı ziyaret etti. Genç anneyle görüşen ünlü sanatçı, kendisine bu süreçte desteğini dile getirdi ve geçmiş olsun diledi. Levent, Dilara Sığırcı'nın durumuyla ilgili de hastane yetkililerinden bilgi aldı. Sığırcı ailesi, Haluk Levent'in bu davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ederken ünlü sanatçı Dilara'nın ailesin kendisi ve AHBAP ekibinin Dilara için her ihtiyaçlarında yanlarında olacağının sözünü verdi.

İmmünoterapi nedir?

Kanserle mücadelede radyoterapi ve kemoterapi dışında kişinin kendi bağışıklık sistemi de tedavi amacıyla kullanılabilir. Vücut direncini destekleyerek kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olan bu tedaviye immünoterapi adı verilir.

İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü saldırılar yapacak şekilde yükselterek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Bağışıklık sistemi çoğu zaman kanserli hücreleri belirleyip, saldırı mekanizması ile bu hücrelerin gelişimini engeller, fakat bazı durumlarda çeşitli kanser türleri, vücudun savunma mekanizmasını devre dışı bırakır. Böylece hiçbir savunma mekanizmasıyla karşılaşmayan kanserli hücreler, kontrolsüz çoğalır ve daha büyük bir alana yayılır.

3 yolla tedavi ediyor

1) Monoklonal antikor

Vücudun savunma mekanizması yabancı ve zararlı gördüğü her maddeye karşı savunmaya geçer. Bu maddelerin vücutta olduğu tespit edildiği anda, bağışıklık sistemi tarafından koruma amacıyla protein yapılı antikor adı verilen yapılar üretilir. Monoklonal antikorlar, vücut tarafından antikor üretilemediği durumlarda, laboratuvar ortamında üretilerek vücuda damar yoluyla enjekte edilen yapılardır. Bu antikorlar vücutta kanserli hücrenin yerini belirleyerek hücrenin yüzeyine veya hücreye ev sahipliği yapan hücreye etki ederek kanserli hücreyi yok etmeyi veya gelişimini engellemeyi hedefleyen immünoterapi türüdür. Ayrıca; taşıdığı radyoaktif maddelerle beraber, yumurtalık ve prostat kanseri gibi kanser türlerinin tanısı amacıyla da kullanılabilir.

2) Non spesifik immünoterapi

Kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle eşzamanlı veya sonrasında hastaya verilen diğer bir immünoterapi türüdür. Non spesifik immünoterapi iki farklı şekilde gruplandırılır:

İnterferon: Bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla laboratuvarda üretilen bir tür proteindir. Yan etkileri vardır. Bu tür immünoterapi hastaya uygulandığı andan itibaren; baş ağrısı, yorgunluk, bulantı gibi durumlar görülebilir.

İnterlökin: Çoğunlukla melanoma türü cilt kanseri ve böbrek kanserlerinin tedavisinde kullanılan bir immünoterapidir. Hastaya uygulandıktan sonra; tansiyon yüksekliği, kilo alımı, bulantı, baş ağrısı gibi durumlar görülebilir.

3) Kanser aşıları

Bağışıklık sisteminin çalışma mekanizmasını tetiklemesi amacıyla vücuda enjekte edilen bir antijen ile beraber bağışıklık sistemini harekete geçiren uygulamadır. İki tür aşıdan oluşur:

Korunma aşısı: HPV (Human papiloma virüs) ve rahim ağzı kanser gibi durumlara karşı vücudun savunma mekanizmasını bilinçlendirme amacıyla uygulanan aşı işlemidir.

Tedavi aşısı: Bağışıklık sisteminin kanseri tanıması ve mücadele etmesi ve tekrarlamasının önlenmesi amacıyla vücuda enjekte edilen aşı türüdür.

Gelecekte immünoterapi

İmmünoterapi bugün tıpta kanser tedavilerine destek tedavi olarak kullanılıyor. Ayrıca akciğer zarı kanseri, melanom ve lenfoma türü kanserleri tedavilerinde de başvurulan bir yöntem. İmmünoterapinin gelecekte kanser tedavilerinde daha aktif olarak kullanılması öngörülüyor.