Diş estetiği ve gülüş tasarımı

Güzel ve etkili bir yüze sahip olmak isteyenlerde dişler kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde estetik diş hekimliği önem kazanmaktadır.

Diş estetiği son zamanlarda popülerliğini günden güne arttırıyor. Artık çeşitli sebeplerden dolayı dişlerde ve ağız yapısında oluşan bozukluklar diş estetiğiyle kolayca düzeltilebiliyor. Güzel ve etkili bir yüze sahip olmak isteyenlerde dişler kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde estetik diş hekimliği önem kazanmaktadır. Ağızda yer alan diş çürükleri, doğal beyazlığını yitirmiş diş sararmaları ya da kararmaları, kırık dişler, biri uzun diğeri kısa dişlerdeki ebat uyumsuzluğu, çapraşık denilebilecek diş yapıları yüzdeki gülüş estetiğini çirkinleştirebilir. Hatta bazı dişlere dolgu uygulansa da estetik diş hekimliği olmadan tam anlamıyla tedavi edilemeyip gülüş tasarımları yakalanamaz.

Dolgunun kifayetsiz kaldığı durumlarda estetik diş hekimliği devreye girerek metal bileşimli ya da bileşimsiz diş yapıları uygulanır. Örneğin metal içermeyen zirkonyum dişler doğal beyazlığı yakaladığı gibi uzun yıllar dayanabilir. Ayrıca laminate tatbik edilerek dişlerin ön tarafında bulunan diş doku yapısı değiştirilerek korumacı bir metot tercih edilebilir. Diastema da diş estetiğinde önemli bir konu olup diş boşluklarının düzeltilmesi hususlarını içerir ki, bu yapıldığında gülüş tasarımı işlevi etkili biçimde sağlanır. Böylece arada diş boşluğu ya da diş renk solukları olmadan güzel gülümsemeler çıkacaktır. Diastema konusunda, estetik diş hekimi dişlere hiçbir zarar vermeden ve kesmeden hususi dolgu materyalleri kullanarak boşlukları kapatıp gülüş tasarımını gerçekleştirir.

Estetik Tedavileri Nelerdir?

Estetik tedavileri ise farklı kategorilerde ele alınır. Bunlardan başlıcaları; diş beyazlatma, ortodontik tedavi, kompozit, zirkonyum ve porselen diş kaplamaları, implantlar ve lazer yöntemini içeren çalışmalardır. Estetik hekimliği dişlerin yanı sıra diş etleriyle de ilgilenir. Çünkü diş etleri çekilme, renk bozulması, lekeler gibi sorunlar içerebilir ki, bu da gülüş tasarımını menfi yönde etkiler. Dolayısıyla diş estetiği hekimi, diş eti hastalığı hekimi, dermatolog uzmanları arasında iş birliği de söz konusu olabilir. Bu tür tedaviler için işlerinde uzman hekimlerle iletişime geçmekte fayda var. Sizlere önerebileceğimiz DentBB Diş Kliniği tecrübeli hekimleriyle birlikte işlerini profesyonelce yapıyorlar.

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