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Diş iltihabında ölümcül tehlike!

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, tedavi edilmeyen diş iltihaplarının boyundan aşağı inerek 'mediastinit' denilen göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi

Diş iltihabında ölümcül tehlike!
29 Ekim 2022 Cumartesi 11:46

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, tedavi edilmeyen diş iltihabın aşağı inerek boyunda şişlik, kızarıklık ve ateş gibi belirtiler verdiğini, daha sonra göğüs boşluğunda birikmesiyle 'mediastinit' denilen ölümcül bir tabloyu oluşturduğunu kaydetti. Bu durumun grip benzeri halsizlik, ateş, yorgun hissetme gibi bulgularla belirti vermeye başladığından tanı konması zorlu bir vaka olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu. Mediastinit vakalarının son yıllarda özellikle azı dişi apselerinden sonra görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Avcı, "Pandemi dönemi diş muayenelerinin aksatılmasıyla birlikte diş kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Hastaların diş hekimlerinin tavsiye ve kontrollerine uymamasından dolayı zamanla enfeksiyon boyuna yayılıp aşağı doğru inerek 'mediastinit' dediğimiz göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden oluyor. Hastalar, dişlerinde oluşacak bir enfeksiyonu kendi kendilerine tedavi etmeye çalışmamalı, kesinlikle bir diş hekimine başvurmalıdır" diye konuştu.

'GRİP BENZERİ BELİRTİLERLE BAŞLIYOR'

Grip benzeri belirtiler vermesi nedeniyle bu vakaların tanısının zorlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Avcı, "Diş kaynaklı mediastinit yapan tablonun bariz bir semptomu yok. Klasik bir grip gibi halsizlik, ateş, yorgun hissetme gibi bulgularla seyrediyor. Bu nedenle boynunda şişlik, kızarıklık ve ateş görülene kadar hastaların bu durumu fark etmemesi geç kalmalarındaki en büyük sebep oluyor" ifadesini kullandı.

'72 SAATTE ÖLÜME GÖTÜRÜYOR'

Göğüs boşluğundaki iltihaplanmanın 72 saat gibi kısa bir sürede hastayı ölüme götürebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Alper Avcı, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: 

"Mediastenin enfekte olması vücudun sepsis denilen tabloya girmesine de neden oluyor. Bu da hastayı 72 saat gibi kısa bir sürede ölüme götürüyor. Bu süre zarfında hızlıca tanı konması, uygun antibiyotik tedavisinin başlanması ve hastaya uygun şekilde drenaj dediğimiz cerrahi müdahaleyle o bölgedeki iltihapların boşaltılması lazım. Dişlerinde problem olan hastaların ise rutin diş muayenelerini yaptırmaları, saptanabilecek bir diş enfeksiyonunun da tedavi ve takibinin düzgün yapılması gerekiyor. Böylece sonucu mediastinit olabilecek bir enfeksiyonun yayılmasının önüne baştan geçmiş olunacaktır." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #diş iltihabı #tedavi #diş #sağlık
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