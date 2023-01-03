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Dış Kulak İltihabı Nedir? Nasıl Oluşur?

Yaz aylarının gelmesiyle artış yaşanan dış kulak iltihabı, yılın her mevsimi görülebilir. Şiddetli ağrı, kaşıntı, akıntı ve ateş gibi rahatsızlıklarla kendini gösteren dış kulak iltihabı, erken dönemde tedavi edilmesi oldukça güçtür ve ilerlemesi halinde ise ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. 

Dış Kulak İltihabı Nedir? Nasıl Oluşur?
03 Ocak 2023 Salı 11:19

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Bölümü’nden, Doç. Dr. Abdülkadir Özgür yaz mevsimiyle beraber artış gösteren ‘dış kulak iltihabı’ hakkında önemli bilgiler verdi. 

Dış kulak iltihabı nedir?

Dış kulak iltihabı ya da tıbbi adıyla otitis externa, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki tüp olan dış kulak kanalında iltihap oluşması halidir. Genellikle yaz aylarında sıklıkla yaşanan bir rahatsızlık olan dış kulak iltihabı, havuz ve deniz aktivitelerinde meydana gelir. Kulak kanalının temiz olmayan suya uzun süre maruz kalması halinde enfeksiyon oluşumuyla başlar. 

Dış kulak iltihabı belirtileri nedir?

Dış kulak iltihabının başlangıcında belirtiler hafif seyrederken enfeksiyonun yayılmasıyla ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Hastalık hafif, orta ve ileri seviye olarak üç farklı kategoride incelenir. Bunlar; 
Hafif dış kulak iltihabı belirtileri
●    Hafif kızarıklık
●    Dış kulak kanalında kaşıntı
●    Kulaktan akıntı gelmesi

Orta dereceli dış kulak iltihabı belirtileri

●    Kulak kanalında artan kaşıntı
●    Ağrı oluşumu
●    Daha fazla kızarıklık
●    Kulaktan yoğun akıntı veya iltihap gelmesi
●    Dış kulak kanalında oluşan şişmeye bağlı dolgunluk hissi
●    Kulak tıkanması

●    İşitmede zorluk

İleri seviye dış kulak iltihabı belirtileri

●    Ağrının, yüz, boyun ve kulak çevresine yayılması
●    Kulak kanalında yoğun tıkanıklık
●    Dış kulak alanında yoğun kızarıklık ve şişme
●    Boyun bölgesinde yer alan lenf bezlerinde şişkinlik
●    Ateş
Dış kulak iltihabı belirtilerinin anlayan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna giderek muayene olmalıdır. 

Dış kulak iltihabı oluşumu nasıl engellenir?

İlerlemesi halinde ciddi rahatsızlıklara neden olan dış kulak iltihabından korunmak için yapılması gerekenler şu şekildedir;

●    Kulağa olabildiğinde yabancı cisim sokmaktan kaçınmak. Pamuklu çubuk, ataç, saç tokası ve benzeri cisimleri kulağa sokmak ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. 
●    Kulakları kuru tutmak alınabilecek önlemlerden biridir. Banyo yapmak, denize veya havuza girmek kulaklar sıvıya ve neme maruz kalır. Kulakların sıvıya maruz kalması halinde , iyice kurulanmalıdır. Ancak bu durumda kulağın sadece  dış kısmı yumuşak bir havluyla kurulanmalıdır. 
●    Kulak tahriş edilmekten geri kalınmalıdır. Saç spreyi, saç boyası ve benzeri uygulamalar sırasında kulak mutlaka pamuk ile tıkanmalıdır. 
●    Yüzerken, kulak tıkacı ve yüzme şapkası kullanmak, kulağın korunmasında yardımcı olur. 
●    Duş alırken, kulağa şampuan ve su kaçmamasına özen gösterin. 
●    İşitme cihazı kullanılıyorsa, alerji oluşumu konusunda mutlaka doktora gidilmelidir. 

İleri seviye kulak iltihabı sorunuyla karşı karşıya kalmamak için mutlaka dikkat edilmelidir. Hafif seyirde dahi olsa belirti olması karşısında doktora gösterilmeli ve doktor önerisi olmayan herhangi bir ilaç tüketilmemelidir. 

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