Diş teli fiyatları, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenmektedir. Özel hastaneler de dâhil olmak üzere tüm hastanelerde bu tedaviyi görmeniz mümkündür.

Özel hastaneler de zaten belirlenen fiyat tarifesi üzerinden bir ücretlendirme sunar. Ancak yine de diş hastaneleri arasında fiyat farkları vardır. Genel olarak tek çene uygulamasında 3000 ila 4000 TL arasında bir diş teli fiyatları ile karşılaşırız. Çift çene uygulaması için sunulan diş teli fiyatları ise ortalama 4000 ila 7000 arasında değişiklik gösterir.

Diş Teli Nedir?

Diş teli , diş yapısında bozukluk, çarpıklık, ayrıklık gibi sorunlar olanların düzgün diş yapısına kavuşması için uygulanan tıbbi bir müdahale aletidir. Ama diş teli, yalnızca bozuk bir diş yapısı bulunanlara uygulanmaz. Aynı zamanda dişi ayrık kişilere, dişi çıkmayanlara, dişi kırık hastalara veya çene ile damak bozuklukları olanlara da takılabilir.

Güncel Diş Teli Fiyatları

Güncel diş teli fiyatları, hem tedavinin gerektirdiklerine hem telin çeşidine hem de hastanenin ücret tarifesine göre farklılık gösterir. Her yıl diş teli ücretleri, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenmekte ve özel hastaneler de bu tarifeye uygun bir fiyat belirlemektedir. 2021 senesi için fiyatlarını güncelleyen hastanelerde bazen bu tedavi 3000 ila 7000 TL arasında tutarken; bazen de 9500 ila 18000 gibi rakamlara varabiliyor.

Diş Teli Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Diş teli fiyatlarını etkileyen faktörler, öncelikle tedavinin neler gerektirdiği ile ilgilidir. Bu noktada uzman hekimin sizin için planlayacağı tedavinin şekli, diş teli çeşidi, tedavi süresi gibi etmenler, fiyatı etkiler. Ayrıca her sene güncellenen fiyat tarifesi de diş klinik ve hastanelerinin hastalarına bu tedavi için sunduğu fiyat tutarını etkilemektedir.

Diş Teli Nasıl Takılır?

Diş teli nasıl takılır? Öncelikle belirli plaklar kullanılarak dişler üstüne bir transfer uygulanır. Sonrasında braketler üzerine yapıştırılır ve sertleşme zamanlarının dolmasının ardından da üstüne lastik materyaller yardımı ile diş telleri geçirilir. Bu işlem, oldukça kısa bir zamanda yapılabilen bir işlemdir. Bu noktada hastalar diş teli takılması aşamasında herhangi bir zorluk yaşamamaktadır.

Diş Teli Tedavi Süresi

Diş teli tedavi süresi, elbette uygulanan tedaviye ve dolayısıyla hastaya göre değişiklik gösterecektir. Çünkü her hastanın muhakkak ki, değişiklik gösteren bir ortodontik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genel olarak bu tedavi, 8 ay süre ile 30 ay süre arasında değişiklik gösterebilir. Bir hastanın diş teli takması gereken süreç ise ortalama olarak 18 ila 24 ay arasında farlılık gösterir.

Diş Teli Çeşitleri

Diş teli çeşitleri, hastaların ve uzmanların tedavi için muayene ve görüşmeleri sonucunda seçilir. Birden çok sebebe bağlı olarak yapılan bu diş tedavisi için üretilmiş 4 tane ayrı diş teli vardır. Bu diş telleri arasında en fazla tercih edilen türü ise metal olan diş telleridir. Ancak estetik kaygı amacıyla tercih edilen türlerinden biri ise görünmez diş telleridir. Diş teli çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Metal

Lingual

Porselen

Şeffaf Plak