Dişteki boşluk artık dert değil

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, diestema olarak adlandırılan; dişler arasında boşluk bulunması durumunun, birçok kişinin sosyal hayatını olumsuz etkilediğini söyledi, "Artık günümüzde kullanılan materyallerin gelişmesiyle özellikle ön bölgede bulunan dişler arasındaki boşluklar; tek seansta bile kapatılıp, estetik bir görüntüye sahip olmak mümkündür" dedi.

Dişler arasındaki boşlukları, çeşitli tedavi seçenekleri ile kapatmanın mümkün olduğunu söyleyen, Dr. Gönder, "Diş teli takılması, porselen lamine uygulanması ya da son zamanlarda çok popüler olan ve tek seansta tedavinin bitirildiği bonding sistemi ile tedavi yapılabilir" dedi.

Tedavi yöntemleri

Ağızda, hastanın kapanışını da etkileyecek şekilde geniş alanlı bir diş ayrılığı söz konusu ise ortodontik tedavinin gerekebidiğini söyleyen Dr Gönder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde nerdeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklarla ya da diş telleri ile tedavi yapılabiliyormektedir. İnce yaprak porselen olarak bilinen porselen laminalar, özellikle ön bölgede bulunan dişlerin üzerinden çok az ve ya hiç aşındırma yapmadan diş üzerine yapıştırılması ile sağlanır. Laminalar dişteki renklenmeleri ve şekil bozukluklarını da giderir.

Tek seansta

Bonding uygulaması özellikle diş teli kullanmak istemeyen, daha hızlı bir çözüm arayan kişiler için ideal bir yöntemdir. Dişler arasındaki boşluklar tek seansta, dişin kendi rengine birebir uygun olarak beyaz renkli kompozit dolgu materyali ile diş üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan yapılabilir. Boşluklar kapatılabildiği gibi, aynı seansta dişler üzerindeki renklenmeler ve şekil bozuklukları da giderilebilir. Aynı seansta çürükler de temizlenir, dolgu yapılır. Bu yöntemin uygulama süresi genel olarak 30-60 dakika arasındadır.