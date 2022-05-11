Diyabetli çocuklar yardım istiyor! Minik parmaklar delinmesin

Glikoz ölçüm sensörünün geri ödeme kapsamına alınması gerektiğini belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Devlet üzerine düşeni yapsın minik yavrularımızın parmakları delinmesin dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Glikoz ölçüm sistemlerinin transmiter, sensör ve okuyucularının geri ödeme kapsamında olmaması nedeniyle binlerce Tip-1 diyabet hastası küçük çocuğun parmakları gün içerisinde birkaç defa delinmek zorunda kalıyor. Tip 1 Diyabetli çocukların aileleri ise glikoz izleme sistemlerinin devlet tarafından karşılanması için her fırsatta sosyal medya üzerinden #parmağımdelinmesin etiketiyle farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Tip 1 diyabet hastası çocuklarının durumunu sürekli gözlemlemek zorunda kalan aileler, çocuklarının daha fazla engelli hale gelmemesi için bir an önce sensör ve okuyucularının geri ödeme kapsamına alınması gerektiğini belirtiyor.

Lüks değil, zorunluluk

Düşük ve orta gelir durumuna sahip aileler açısında her ay değişen glikoz ölçüm sensörünün ağır bir yük olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, sensör olmadığında ise küçük çocukların her gün parmaklarının defalarca delinmek zorunda olduğunu belirtiyor. Glikoz ölçüm sensörünün çocuklar için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaynak, “Tip-1 diyabet özellikle küçük çocuklarda görülüyor. Tip-1 diyabet hastası olan çocuklarımızın mutlaka insülin kullanması gerekiyor. İnsülin, kan şekerinin düzenli gitmesini sağlıyor. Bu olmadığı takdirde ortalama 5 yıllık süreç içerisinde şeker hastalığının komplikasyonları ortaya çıkıyor. Bu komplikasyonlar içerisinde de en sık görülende böbrek tulumu ve göz tutulumu. Tip-1 diyabet hastası çocuklar kontrol dışı olursa beşinci yıldan itibaren sıkıntılar başlayabiliyor. Bu nedenle çocukların kan şekerinin çok dengeli olması gerekiyor” dedi.

“Devlet üzerine düşeni yapmalı”

Tip-1 diyabet hastası çocukların ailelerinin sürekli değişen bir kan şekeriyle karşı karşıya kalındığı için pompa ve sensör olmadığında çok büyük sorunlar yaşadığını belirten Prof. Dr. Kaynak, “Çocukların yeme ve içmesini kontrol etmesi çok kolay değil. Bir yetişkin gibi değil. Bu nedenle bu sensörler kan şekerini anlık olarak tespit edip ona göre insülin pompasının ayarını sağlıyor. Bir anlamda pankreasın yapmakta olduğu insülin salgılaması mekanik olarak ayarlanmaya çalışılıyor. Küçük çocuklarda hayati öneme sahip pompa ve sensörü SGK’nın karşılaması lazım. Hem pompa ücretinin tamamının hem de sensör, strip, set, rezervuar masraflarının SGK tarafından karşılanması lazım. Sürekli kan şekeri kontrolünün yapılması ve buna göre insülin iğnesi vurulması gereken çocukların parmakları iğne ile deliniyor. Devlet üzerine düşeni yapsın minik yavrularımızın parmakları delinmesin” ifadelerini kullandı.