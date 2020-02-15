Diyabette geç kalmak hasarı artırabilir

Görme duyusunun göz içi kanamalar, göz içi zar gelişimleri, retina yırtılmaları ya da diyabet nedeniyle ciddi hasar görebildiğini söyleyen Memorial Şişli Hastanesi'nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya, "Tüm bu riskler arasında diyabet yani şeker hastalığı bir adım öne çıkıyor.

Bunun temel nedeni doğrudan damar sistemi üzerinde hakimiyet kuran diyabetin oldukça ince ve hassas bir damar yapısına sahip olan gözleri de etkilemesi.

Ciddi bulgular

Retina hastalıklarının tedavisinde vitrektomi cerrahisinin kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Abdullah Özkaya, bu yönteme, şeker hastalığına bağlı retina yırtılmaları, göz içi kanamalar, göz içi zar gelişimleri, gözün sarı noktası üzerinde zar, delik gelişmesi ya da çekinti olması durumunda başvurulduğunu söyledi, şu bilgileri verdi: "Özellikle 10 yılı geçmiş tipik diyabetlerde ciddi oranlarda göz bulguları görülmeye başlar. Erken teşhisle çoğunlukla küçük kanamalar, yağ birikintileri, görme noktası ödemleri, lazer göz içi enjeksiyon tedavileriyle düzeltilebilir. Hasta kontrollerini aksatıp geç kalınırsa, tedavi için tek seçenek cerrahidir. Vitrektomi cerrahisi sayesinde gözdeki kanlanma, zarlar temizlenmekte ve gözün görme yetisini daha fazla kaybetmesinin önüne geçilebilmektedir.

Hastaya düşen görevler

Bu durumda kararı verecek olan göz hekiminizdir. Hastaya düşen ise ameliyat sonrası düzenli takibe dikkat etmesidir. Cerrahinin süresi hastadan hastaya farklılık gösterir. Hem kornea nakli hem de vitrektomi yapıldığı durumlarda 1-3 saat, retina durumu hafif olan vakalarda ise yaklaşık 1 saat sürebilir. Vitrektomide, diğer göz cerrahilerinden farklı olarak iyileşme zamana yayılır. Cerrahi sonrası ise gözü travmalardan ve darbelerden korumak gerekir. Güneşe çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılması önerilir. Yakın takip ve kontrollerin aksatılmaması, ilaçların düzenli olarak alınması da önem taşır."