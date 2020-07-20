Dolu dolu 15 Temmuz programı

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında "Demokrasi ve Milli Birliğin Zaferi" konulu online konferans, "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" başlıklı fotoğraf sergisi ve "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında Ege Üniversitesi'nde de bir dizi program gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde akademik ve idari bilimler tarafından; sergi, panel, konferans, belgesel gibi etkinliklerin yanı sıra şehitler için lokma hayrı da yapıldı.

"Demokrasi ve Milli Birliğin Zaferi" konferansı

EÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Türkyılmaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Demokrasi ve Milli Birliğin Zaferi" konulu online konferans gerçekleştirildi. Konferansta, 15 Temmuz'un önemine değinen Öğretim Görevlisi Türkyılmaz, milli birlik ve demokrasinin önemine vurgu yaptı. Türk siyasi tarihinde yaşanan darbeler ve darbelerin sonuçları, 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbe ve darbe teşebbüslerinden farkının ele alındığı konferansta Türkyılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasi tarihindeki en tehlikeli terör girişimlerinden biri olduğunu vurgularken, Türk milletinin darbe karşıtı mücadelesini, milli birliğin ve millet iradesinin önemini tarihten örnekler vererek açıkladı.

Konferansın sonunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, Öğretim Görevlisi Zeynep Türkyılmaz'a "Teşekkür Belgesi" verdi. Program kapsamında "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisi Fuaye alanında düzenlenen sergiye Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı. Sergiyi gezen Prof. Dr. Erdilek, vatan uğruna şehit olanlara rahmet dileyerek gazilere minnet duyduklarını ifade etti. Katılımcılar, sergideki fotoğraflardan oldukça etkilendiklerini belirterek duygu dolu anlar yaşadılar.

Hastalar belgesel izledi

Ayrıca etkinlikte "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgesel gösterimi de yapıldı. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi hasta bekleme salonlarında gösterilen belgesel gösterimine ilgi yoğun oldu. Koronavirüs salgını sonrası tedbirli bir biçimde hasta bakımına başlayan EÜ Diş Hekimliği Fakültesinde hastalar, sırayla içeri alınarak sosyal mesafe kuralları içinde "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgeselini izledi.



