Dondurmayı bu saatte yiyin!

Dr. Fevzi Özgönül, “Malum Koronavirüs dönemindeyiz.Her ne kadar yasaklarda gevşeme olsa da siz sağlıklı olmak için bedeninizden yasakları gevşetmeyin..Soğuk havaları geride bırakmaya başladığımız şu dönemde dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin ! Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı gece saat 22.00’den sonradır.” dedi

Havaların ısınması ile birlikte dondurmaya olan ilgi de arttı. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan dondurma ile ilgili Dr. Fevzi Özgönül bazı uyarılarda bulundu.

A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemlidir, Özellikle büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok daha fazla artar. Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir.

Ancak dondurmayı hangi saatte yediğinizin önemi vardır. Konuyla ilgili açıklama yapan Özgönül, dondurma yemek isteyenlerin dondurmayı saat 22.00'den sonra yemesi tavsiyesinde bulundu.



Özgönül, "Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı akşam saat 22.00'den sonradır.

Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da kilo problemi yaşamayacaklardır.

Eğer dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirilebilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun şeker ihtiyacını karşılayan, tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız." dedi.