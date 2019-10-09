Dövme geçici hasarı kalıcı

Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabildiğini belirtti, 'Alerjik reaksiyon, enfeksiyon, geçici tüylenme gibi kalıcı izlere yol açabiliyor' dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, yaz aylarında geçici dövme yaptıranların sayısının arttığını söyledi, " Dövme için Hint kınasına konan bazı maddeler ise yan etkiye yol açabiliyor" dedi. Adı kına olduğu için masum kabul edildiğini belirten Kartal, şu uyarılarda bulundu: "Ancak bu kınanın içine özellikle bazı maddeler ekliyorlar ki bunlardan biri parafenilendiamin. O da siyahlığı sağlayıp, kalıcılığını artırmak için konuyor. Bu maddeye karşı alerjiyi çok sık görüyoruz. Çocuklar erken yaşta bu maddeyle temas ediyor ve kişi duyarlı hale geldiği andan itibaren ileride bu maddeleri içeren bazı ürünlerle karşılaştığında çok fazla tepkime veriyor."

Başka maddeler de var

Geçici dövmelerde sadece parafenilendiamin değil başka maddelerin de olduğunu anlatan Kartal, Bunların çeşitli yan etkilerini, zararlarını görüyoruz. Hatta geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor. Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor. Alerji yan etkisinin bile oldukça dikkate alınması gerekiyor. Yeni bir vakam, yaz tatilinde bileğine Hint kınasından dövme yaptırmış, hastada hızlı şekilde alerjik reaksiyon gelişmiş. Bileğindeki dövme, üç boyutlu şekilde kabardı. Hastaya yaptığımız testte de parafenilendiamin denilen maddeye karşı alerji tespit ettik. Saç boyasına karşı da alerji geliştirdiğini belirledik." Hastanelere geç başvuran vakalarda kalıcı izler oluşabildiğini bildiren Kartal, bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı.