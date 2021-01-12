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DSÖ'den virüsle ilgili umutları yıkan açıklama

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsü ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaparak 2021 ile ilgili beklentilerin aşağı çekilmesi gerektiğini duyurdu

DSÖ'den virüsle ilgili umutları yıkan açıklama
12 Ocak 2021 Salı 12:29

Dünya çapında 90 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan korona virüsü ile ilgili kapsamlı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi.

Sanal bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri korona virüsü aşısının yayılmasına ve kullanımının artmasına rağmen bu yıl sürü bağışıklığı geliştirilme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Soumya Swaminathan, “Corona virüsünün yayılmasını engelleyecek kadar dozun üretimi ve dağıtımı zaman alacaktır. Biz 2021 içerisinde sürü bağışıklığı ya da toplumun büyük kesiminin bağışıklık kazanmasını beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

İnsanlara aşı yapılmasına rağmen sosyal mesafe, el yıkama ve maske takma gibi önlemlerin önemine vurgu yapan Swaminathan, “Bilim insanları daha önce düşünülemeyen bir atılım gerçekleştirerek yeni bir virüse karşı güvenli ve etkili bir aşıyı bir yıldan kısa bir sürede hazırladı. Bu aşıları üretmek zaman alacak ve insanlar biraz sabretmeli. Aşılar ulaşacak, her ülkeye ulaşacak fakat bu sırada sosyal mesafe önlemlerini unutmamak gerek” dedi.

Etiketler; #dünya sağlık örgütü #Koronavirüs
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