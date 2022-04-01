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DSÖ, koronavirüsün bitişi için tarih verdi!

DSÖ, koronavirüsün bitişi için tarih verdi!
01 Nisan 2022 Cuma 09:56

Senelerdir koronavirüsle mücadele eden insanlara Dünya Sağlık Örgütü'nden güzel haber geldi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." dedi.


Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, DSÖ’nün 2022’de Covid-19’un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya’daki insani durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, “2022’de Covid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı”nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak “Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır.” ifadesini kullandı.

VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR 3 SENARYO

Euronews’ta yer alan habere göre, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, “En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz” şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ’nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Covid-19’a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Covid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, “Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz.” ifadesini kullandı.

AFRİKA’NIN YÜZDE 83’Ü HENÜZ AŞILANMADI

Ghebreyesus, bu kapsamda 2022’nin ortasına doğru her ülkenin nüfusunun yüzde 70’ini aşılaması hedefinin kritik önem taşıdığını hatırlatarak “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu hedefi tuttururken başta Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke bu hedefin gerisinde kalmıştır. Afrika nüfusunun yüzde 83’üne henüz tek bir doz aşı bile yapılmamıştır. Bu benim için kabul edilemez bir durum.” açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ghebreyesus, Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören bölgelere DSÖ’nün tıbbi yardımlarını sürdürdüğü ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana 160 ton tıbbi ekipmanın başta kuşatma altındaki Mariupol kenti olmak üzere ülkede sağlık sisteminin etkilendiği bölgelere dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

Etiketler; #Koronavirüs #pandemi #dünya sağlık örgütü #dsö
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