Dudak Dolgusu Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey

Yaş aldıkça tıpkı diğer yüz ve vücut bölgelerinde olduğu gibi dudak bölgesinde de dolgunluk kaybı ve kırışmalar meydana gelmektedir.

Yaş aldıkça tıpkı diğer yüz ve vücut bölgelerinde olduğu gibi dudak bölgesinde de dolgunluk kaybı ve kırışmalar meydana gelmektedir. Kimi zaman ise yaş almaktan bağımsız olarak, kişinin dudak bölgesi genetik ve yapısal faktörler nedeniyle ince olup istenen çekici görünüme sahip de olmayabilir. Bu durumda her geçen gün gelişen estetik sektörü yüz güldürücü sonuçlara sahip çeşitli çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerden biri de dudak dolgusudur. Hyalüronik asit içeren ve herhangi bir yan etkiye ya da negatif reaksiyona neden olmayan dolgu maddesinin dudağa enjekte edilmesiyle istenen dolgun dudak görünümüne kavuşturan dudak dolgu uygulamalarına ve dudak dolgusu fiyatı hakkında tüm detayları Quartz Klinik Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas sizler için açıkladı.

Dudak dolgusu nedir?



Dudak dolgusu, vücutta halihazırda bulunması sayesinde hiçbir negatif reaksiyona neden olmayan ve zaman içerisinde vücut tarafından eritilerek yok edilen hyalüronik asit içerikli dolgu malzemesinin ince uçlu iğneler aracılığıyla kişinin dudak bölgesine enjekte edilerek istenen dolgunlukta ve çekicilikteki dudaklara kavuşulmasını sağlayan bir işlemdir. Oldukça yan etkisiz ve kolay bir işlemdir. Hasta, uygulamanın ardından günlük yaşamına kolaylıkla devam edebilir. Mevcut dudak büyüklüğünden ve görünümünden memnun olmayan kişiler için kurtarıcı olan bir işlem olduğunu söylemek rahatlıkla mümkündür.

Dudak dolgusu kimlere yapılır?



-Dolgun ve çekici dudaklara sahip olurken, daha genç ve daha canlı bir yüz ifadesine kavuşmak isteyen,

-Dudağın uygun dolgunluğa getirilmesiyle yüz hatlarında altın oranı yakalamak isteyen,

-Dudaklarında asimetrik bir görünümün olduğu,

-Makyaj yapılmadığında dahi daha canlı renkli dudaklara sahip olmayı arzu eden,

-Yaş alarak mevcut dudak dolgunluğu kaybetmiş ve dudaklarında kırışmaların meydana geldiği,

-Genetik ve yapısal faktörler nedeniyle hiçbir zaman istediği dudak görünümüne ve dolgunluğuna sahip olmamış olan,

-Nazolabial bölgedeki sarkmaların neden olduğu rahatsız edici görüntüyü iyileştirmek isteyen,

-18 yaşını doldurarak fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış,

-Genel sağlık durumu açısından dudak dolgu uygulamasının yapılmasında herhangi bir engeli bulunmayan herkese bu işlem yapılabilmektedir.

Dudak dolgusunun öncesinde hastayı nasıl bir süreç bekler?

Tüm diğer medikal ve estetik uygulamalar da olduğu gibi dudak dolgu uygulamasının öncesinde de hastanın dudak bölgesi alanında uzman estetik ve plastik cerrahlar tarafından muayene edilerek hastanın ihtiyacı özelinde yapılacak olan uygulama belirlenir. Hastanın dudak yapısı ve genel sağlık durumu neticesinde dudak dolgusuna karar verildiği takdirde ise dolgu enjeksiyonunun yapılacağı noktalar belirlenir. Enjeksiyon noktaları ile dolgunluğun sağlanacağı bölgelerin belirlenmesinde hastanın yüz hatlarında diş ve kemik yapısına kadar pek çok faktöre dikkat edilir. Bu esnada alanında uzman tecrübeli bir doktor, dolgu uygulamasının sonrasında elde edilecek olan görüntüyü haylinde rahatlıkla canlandırabilmektedir.

Dudak dolgusu nasıl yapılır?



İşlem esnasında hastanın herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemesi için, öncesinde hastanın dudak bölgesi lokal anestezi etkili krem aracılığıyla iyice uyuşturulur. Ayrıca uyuşma esnasında damarların daralıp işlem esnasında kanamanın olmaması için buz kompres uygulaması da yapılmaktadır. 10 dakika boyunca yapılan buz uygulamasının ardından, işlem öncesinde belirlenen ve dudağın istenen görünüme gelmesini sağlayacak olan noktalarına hyalüronik asit içerikli dolgu malzemesinin ince uçlu iğnelerle enjekte edilmesine başlanır. Uygulama esnasında enjekte edilen bu dolgu malzemesinin homojen bir şekilde dağılması için enjeksiyon işleminin yavaş yavaş yapılması oldukça önemlidir. Aksi halde dudağın tek bir bölümünde birikmesi ve dudakta düzensiz bir görünüme neden olması söz konusu olabilmektedir.

Dudak dolgusunda enjekte edilen dolgu miktarı nedir?



Dudak dolgusunda genellikle 0,5-2 ml arasında hyalüronik asit içerikli dolgu maddesi enjekte edilmektedir. Bu miktar hastadan hastaya göre değişkenlik de gösterebilmektedir. Dudak dolgusu fiyatı kullanılan dolgu miktarına göre değişiklik gösterir. Örneğin geniş ve uzun dudak yapısına sahip ya da çok ince dudakları olan kişilerin istedikleri dudak görünümüne kavuşmaları için gereken dolgu miktarı daha fazla olabilmektedir. Bu gibi durumlarda tecrübeli bir estetik ve plastik cerrah, doğal görünümden uzaklaşmayacak şekilde yapılabilecek olan dolgu miktarına hasta özelinde karar verebilmektedir.



Dudak dolgu uygulamasında nelere dikkat edilmelidir ve riskleri var mıdır?



Dudak dolgu uygulamasında enjekte edilen dolgu içeriği FDA onaylıdır ve uygulaması oldukça güvenlidir. Ancak her uygulamada olduğu gibi dudak dolgu uygulamasının da istenen sağlıklı ve tatmin edici sonucu verebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları mevcuttur.

Dudak dolgu uygulamasında dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar;

-En önemli noktalardan birisi dolgu miktarıdır. Uygun hastaya uygun miktarda dolgu enjeksiyonu yapılmadığı takdirde hastanın dudak bölgesi ve yüz ifadesi tüm doğallığını kaybedebilmektedir. Genellikle normal büyüklükte ve uzunluktaki dudaklara seans başına 1cc’lik dolgu enjeksiyonu yeterli olurken, daha ince ve uzun dudaklara yaklaşık 2cc’lik dolgu enjeksiyonu yapılabilmektedir. İnce dudaklara daha az miktarda dolgu maddesi enjekte edildiğinde, hasta tatmin edici bir sonuç elde edemezken, normal büyüklükte ve uzunluktaki dudaklara ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda dolgu enjeksiyonu yapıldığı takdirde ise doğal dudak görünümü kaybolacaktır.

-Dudak dolgu işlemi esnasında dudağın profili, volümü ve projeksiyonu ile üst ve alt dudak sınırına uygun olacak şekilde doğru noktalardan ve doğru miktarda dolgu enjeksiyonun yapılması orantılı ve doğal bir dudak görünümü için gereklidir.

-Dudak dolgu maddesinin enjekte edildiği nokta yine en hassas detaylardan biridir. Doğru noktalardan yapılmayan enjeksiyonlar nedeniyle istenen hacimli ve seksi dudak görünümü elde edilemeyebilmektedir.

-Her ne kadar basit bir işlem gibi görülse bile, dudak dolgu uygulamalarında da alanında uzman ve tecrübeli doktorların seçilmesi oldukça önemlidir. Ehil ellerde ve bilinçsiz bir şekilde yapılan dudak dolgularının sonrasında alt ve üst dudak arasında asimetri veya dudak yüzeyinde dalgalı bir görünüm meydana gelebilmektedir. Bu risklerin önüne geçebilmek için tecrübeli bir doktorun işlem esnasında dolgu malzemesini yavaş yavaş ve doğru noktalardan enjekte etmesi oldukça önemlidir.

-Dudak dolgusu esnasında yalnızca dudak yüzeyine değil dudak kenarlarına da yeterli miktarda uygulama yapılmalı ve dudak kenarlarında yukarıya doğru hafif kalkıklık sağlanmalıdır. Bu sayede daha canlı ve çekici bir dudak görünümü elde edilmiş olur.

Dudak dolgusu kalıcı mıdır?



Tüm dolgu uygulamalarında olduğu gibi dudak dolgu uygulamasında enjekte edilen hyalüronik asit içerikli dolgu malzemesi bir süre sonra vücut tarafından eritilerek yok edilir. Dolayısıyla işlemin etkisi de sona ererek dudaklar işlem öncesi görünümlerine geri dönerler. Hastadan hastaya göre değişmekle beraber bu dolgu malzemesinin tamamen erime süresi ortalama 16-18 ay kadardır. Bu süre içerisinde yavaş yavaş azalmaya başlayan dolgu içeriği, bu sürenin sonunda tamamen yok olur. Tüm bunlar neticesinde dudak dolgusunun kalıcı olmadığını; ancak hastalar arzu ederlerse işlemin tekrarının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.



Dudak dolgusunun fiyat nedir?



Dudak dolgusu Quartz Klinik’te Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Aynı zamanda yapılacak olan dudak dolgusu fiyat enjekte edilen dolgu miktarına, doktorun tecrübesine ve kliniğin kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle mevcut dudak hacminden memnun olmayan ve bu soruna çözüm arayan hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak dudak dolgusu fiyat ve randevu alabilirler.

Op. Dr. Leyla Arvas

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