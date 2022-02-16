Dünya’da 3’üncü kişi HIV virüsünü yendi

ABD’de bilim insanları dünya üzerinde 3’üncü kişinin de HIV virüsünü yendiğini açıkladı. Etnik kökenli kadın olduğu belirtilen HIV hastasının, içinde göbek kordonu kan hücresi olan özel bir kök hücre nakli kombinasyonu aldıktan sonra hastada 14 ay boyunca virüse rastlanmadığı belirtildi

California Üniversitesi Los Angeles Sağlık Bilimleri’nden (UCLA) bilim insanları, dün yaptıkları açıklamada lösemi (AML) tedavisi için yeni bir özel kök hücre nakli kombinasyonu aldıktan sonra hastada 14 ay boyunca HIV-1 virüsüne rastlanmadığını duyurdu. Bilim insanları bu yeni tedavinin ırksal olarak farklı geçmişlere mensup daha fazla insanı iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

UCLA’dan yapılan açıklamada “HIV remisyonu (kronik hastalık aktivitesinin bulunmaması) devam ederse ve tedavi edildiği belirlenirse, tedaviye ulaşan üçüncü kişi ve bir yetişkinden alınan kök hücrelerle birlikte HIV-1'e karşı koruyucu bir mutasyona sahip göbek kordonu kan hücreleriyle başarılı bir şekilde aşılanan ilk HIV remisyonu olacak” denildi.

NEW YORK HASTASI

HIV tedavisi gören önceki Londra Hastası ve Berlin Hastası olarak adlandırılan iki hasta, koruyucu mutasyona sahip ancak göbek kordonu kan hücresi olmayan yetişkin donör hücreleri (biri kemik iliğinden ve biri kan kök hücrelerinden) ile tedavi edildi. Üçüncü hasta ise, New York’ta tedavi gördüğü için New York Hastası olarak adlandırıldı. Hasta, 2013 yılında akut HIV ve 2017 yılında yüksek riskli lösemi teşhisi konan karma ırktan olduğu ifade edildi.