Durex Cinsel Ürünleri

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Durex Ürün Farkı

Kullanılacak olan ürünler hem sağlığınız için hem de cinsel hayatınızın kontrolü için büyük önem taşır. Bunun için mutlaka tercih ettiğiniz markanın da önemli olduğunu bilmelisiniz. Seçilen marka üzerinden müşteri memnuniyetinin sağlanmış olması, gönül rahatlığı ile kullanımın olmasını da sağlayacaktır. Hem uygun fiyatlar, hem de yapılan kampanyalar ile son derece memnun kalacaksınız. Peki, farkı nedir?

Ürünlerde Çeşitlilik;

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Ekonomik paket

Ekstra koruma

Geciktiricili

Prezarvatiflerde yukarıda verilen özelliklerin olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda direkt olarak seçim yapmak tamamen size kalıyor. Bunun dışında kayganlaştırıcı krem ve buna benzer ürünlerin de satışta olduğunu bilmelisiniz. Sağlığınız düşünülerek üretilmiş olan bu ürünler güvenlik açısından da gereken şartları sağlıyor. Durex ürünleri ile koruma ve diğer cinsel fonksiyonlar için sunulan ürünler arasından ihtiyacınız olanı alabilirsiniz.

Durex Fiyat

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