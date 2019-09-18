Düzenli egzersiz depresyon düşmanı

ABD'de 266 bini aşkın yetişkin deneğin katılımıyla yapılan araştırma, düzenli egzersizin depresyon riskini ve belirtilerini azalttığını ortaya çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri Anksiyete ve Depresyon Birliğinin çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalarda, düzenli fiziksel aktivitenin her yıl yaklaşık 40 milyon yetişkini etkileyen depresyon semptomlarıyla mücadelede büyük rol oynadığını gösterdiği belirtildi.

Prof. Dr. Felipe Barreto Schuch (Universidade La Salle -Brezilya) ve Dr. Brendon Stubbs (King's College - İngiltere) son zamanlarda egzersizin depresyon riski ve semptomları üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaya, 266 Bin 939 katılımcıyla gerçekleşen 49 veriyi analiz ederek başladılar. Yaş, cinsiyet, sigara kullanım durumu gibi faktörleri içeren analizlerin sonucunda fiziksel aktivitenin depresyon riskini yüzde 17 azalmasına yardımcı olduğu görüldü. Prof.Dr.Schuch ve Dr.Stubbs 2016'da depresyon tedavisi gören 1.487'den fazla katılımcı ile çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmalardan da elde ettikleri verileri analiz ederek, fiziksel egzersizin çok büyük ve önemli bir antidepresan etkisi olduğu kanısına vardılar.

Yakından ilişkili

Bu araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya, egzersizin depresyon tedavilerindeki olumlu etkisini vurguladı, şu bilgileri verdi: Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Bedenimiz sağlıklı işlediğinde, ruhsal düzeneklerimiz de daha iyi çalışır. Bu nedenle fiziksel egzersizin ruh sağlığını doğrudan etkilediğini biliyoruz. Egzersizin biyolojik etkisinin yanı sıra yaşamı düzenlemeye de önemli katkısı var.

Psikoterapi süreçleri, kişinin ihtiyacı baz alınarak ilerler. Geçmişi anlamak ve anlamlandırmak kadar güncel yaşamı düzenlemek de son derece kritiktir. Sporu hayatına düzenli bir biçimde katan danışanlarımızda olumlu sonuçlar aldığımız tartışmasız bir gerçektir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan yürüyüşler adeta ilaç etkisi yapar ve mevcut tedavi sürecine olumlu katkılar sunar. Tabi bu ilaç ve psikoterapiye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Kişinin durumunu bütüncül bir yaklaşımla ele almak daima en iyi sonucu verecektir."