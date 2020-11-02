Egeli sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetleri ile önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı'da Rızabey Apartmanının enkazından 33 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılıp, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde tedaviye alınan Ahmet Çitim'i ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Ahmet Çitim'e enkazdan çıkartıldıktan sonra yapılan ilk tıbbi müdahale sırasında yanında olduğu, genel durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ziyarette, depremde yaralanan vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetleri ile önemli görev üstlenen Ege Üniversitesine ve mesai mefhumu gözetmeden fedakârca, büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Ziyarette Bakan Koca'ya Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletin tüm kurumlarının İzmir için seferber olduğunu, bu zorlu süreçte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin de önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hastanemiz depremden yaralı olarak kurtarılan vatandaşların en yoğun ve ilk başvurduğu sağlık merkezi oldu. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda vatandaşımızın ilk müdahaleleri EÜTF Hastanesi Büyük ve Çocuk Acil Servislerimizde yapıldı. Aralarında acil ameliyata alınması gereken çok sayıda depremzedenin cerrahi müdahalesi ameliyathanelerimizde gerçekleştirildi. Üniversitemiz, depremde yaralanan vatandaşlara verdiği sağlık hizmetlerinin yanı sıra depremden etkilenen ve evinde kalmak istemeyen kişiler için kurulan çadırkente de ev sahipliği yapıyor. EÜTF Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı vatandaşlarımızın durumları devlet erkânı tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlarımız ve Valimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz ile protokol mensupları tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Bugün de Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ile enkazdan 34 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkartılıp hastanemizde tedaviye alınan hastamızı ziyaret ettik. Sayın Bakanımız ayrıca ziyarette Ege Üniversitesi sağlık çalışanlarımızla bir araya gelerek, insanüstü bir gayret ve bilinçle görevlerini ifa eden personelimize teşekkür etti" diye konuştu.

"Yaralarımızı elbirliği ile sarıyoruz"

EÜTF Hastanesinin sunduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra fiziki altyapısı, personel kalitesi, tıbbı olanakları ve kullanılan yenilikçi teknoloji ile göz doldurduğunu ifade eden Rektör Budak, "Ülkemizin ve bölgemizin en köklü en donanımlı hastanesine sahip bir üniversiteyiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesaimizin büyük bir bölümünü hastanemizde gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşüme harcadık. Bir yandan hastanemizin fiziki altyapısında büyük bir yenileşme yaparken diğer yandan da tanı ve tedavide kullanılan cihaz ve sağlık ekipmanlarını son jenerasyon teknolojilerle donattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin güçlü desteğini hep arkamızda hissettik. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinde olduğu gibi şimdi de bölgemizde yaşanan deprem dolayısıyla önemli bir misyonu üstleniyor. Depremin ilk anından itibaren tüm hazırlıklarımızı yaparak hastanemizin tüm imkan ve olanaklarını vatandaşlarımızın tedavileri için seferber ettik. Bakanlarımız koordinesinde İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger başkanlığında Deprem Koordinasyon Merkeziyle eşgüdüm halinde, bir yandan sağlık hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken diğer yandan da 200 çadırdan oluşan ve 2 bin kişinin barındığı çadırkente de ev sahipliği yapıyoruz. Üniversitemizin hem kovid-19 pandemisiyle mücadelede hem de deprem sonrası yaralanan vatandaşlara sunduğu tedavide gösterdiği başarı ile önemli bir sınav verdiğine şahit oluyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Elbette ki bu zorlu durumlar bize güçlü ve zayıf yönlerimizi ayrıca test etme ikanı da sunuyor. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler sonucunda oluşturduğumuz güçlü sağlık altyapımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârlığı ile bu zorlu sınavı da başarılı bir şekilde veriyoruz. Devletimizin üst yöneticileri ve vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu durum bizleri biryandan mutlu ederken diğer yandan da önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyorum. İzmirimizin yaşadığı bu zorlu süreçte takdire şayan bir fedakârlıkla, özveriyle, insanüstü gayret ve sabırla mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm sağlık personelime şükranlarımı sunuyorum" dedi.